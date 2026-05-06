Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.
«Φωτιά» πήρε το τηλεοπτικό στούντιο του One Channel με τους Ανδρέα Δρυμιώτη και Θανάση Γλαβίνα να «κονταροχτυπιούνται» on air. Ο γνωστός πολιτικός αναλυτής διασταύρωσε τα ξίφη του με το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ υπερασπιζόμενος με θέρμη τη δημοσκοπική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας
Οι τόνοι ανέβηκαν με τον κ. Γλαβίνα να τονίζει «δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία. Ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε τον κάθε Δρυμιώτη φερέφωνο της κυβέρνησης να προπαγανδίζει».
Στιγμές έντασης
Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανάρτησε τη «ζωηρή» αντιπαράθεση που είχε στον τηλεοπτικό αέρα επισημαίνοντας πως ο κ. Δρυμιώτης «και άλλοι σαν αυτόν, με τον μανδύα του ‘ανεξάρτητου’ δημοσιογράφου-αναλυτή, προσκεκλημένοι καθημερινά σε εκπομπές αναπαράγουν με φανατισμό τη γραμμή ότι ο ‘κόσμος θέλει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτακη’».
Σχολίασε πως «ζούνε σε άλλη χώρα» αλλά «το κάνουν συνειδητά».
«Χωρίς κανένα επιχείρημα, χωρίς κανένα στοιχείο. Αναπαράγουν δημοσκοπήσεις με την κατασκευασμένη αναγωγή, επικαλούνται μόνο ό, τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη χωρίς καμία άλλη αναφορά σε αρνητικές μετρήσεις για την Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.
Ο ίδιος τόνισε πως «δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία. Ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε τον κάθε Δρυμιώτη φερέφωνο της κυβέρνησης να προπαγανδίζει. Θα τους απαντάμε με σθένος, επιχειρήματα και ουσιαστικό λόγο».
Και κατέληξε: «Από εδώ και στο εξής κάποια πράγματα θα λέγονται με το όνομά τους».
