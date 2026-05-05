Ο Ολυμπιακός θέλει να καθαρίσει τη σειρά στο Μονακό και να κλείσει θέση στο Final Four

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε (5/5, 20:45) από τη Μονακό στο Game 3 της σειράς των play offs της Euroleague και με νίκη θα κάνει το 3-0 και θα βρεθεί στο Final Four της Αθήνας.

Οι Πειραιώτες έφτασαν χτες (4/5) στη Γαλλία, ενώ Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους δημοσιογράφους πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού και υπογράμμισε ότι για τους Ερυθρόλευκους το διακύβευμα είναι η πρόκριση στο Final Four.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών αναφέρθηκε και στα προβλήματα τραυματισμών των Μονεγάσκων, τονίζοντας πως αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να αποσυντονίσει τους Ερυθρόλευκους, καθώς η ομάδα του θα πρέπει να αποδείξει στο παρκέ ότι αξίζει για να πάρει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Φάιναλ Φορ. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο.

Το γήπεδο της Μονακό είναι χαμηλοτάβανο, δεν συνηθίζεται να παίζουν ομάδες Ευρωλίγκα. Έχει επιθετικό ταλέντο και οι γκαρντ της είναι καλοί εκτελεστικά. Η απουσία του Ντιαλό αφαιρεί σκληράδα, όπως και αυτή του Τάις. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε καθόλου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Χωρίς Γουόρντ ο Ολυμπιακός, με πολλές απουσίες η Μονακό

Ο Τάισον Γουόρντ προτιμήθηκε να μείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του αφού οι άνθρωποι των Ερυθρόλευκων δεν θέλουν να τον πιέσουν, έχοντας δεδομένο την καλή εμφάνιση της ομάδας στα δύο πρώτα ματς στο ΣΕΦ χωρίς εκείνον.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετά προβλήματα αντιμετωπίζει και η Μονακό, η οποία δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Άλφα Ντιάλο που θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες, τον Ντάνιελ Τάις που χτύπησε στο Game 2 με τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Νίκολα Μίροτιτς που παραμένει στα… πιτς. Αντίθετα επιστρέφει ο Ζουάν Μπεγκαρίν.