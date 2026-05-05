Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Μαΐου 2026, 18:15

«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

Στράτος Ιωακείμ
Συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης όσο και επέκταση του Fuel Pass εξετάζει η κυβέρνηση «σπάζοντας τον κουμπαρά» ύψους 200 εκατ. ευρώ που δίνει τη δυνατότητα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις.

Σε αρκετές περιπτώσεις, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η επιλογή δεν ήταν η επιδότηση, αλλά η άμεση μείωση της τιμής στην αντλία

Ενώ τα τύμπανα πολέμου ηχούν ξανά στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ και το Ιράν να κλιμακώνουν την κρίση στα Στενά του Ορμούζ η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τα μέτρα στήριξης, ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους αμφισβητείται έντονα μπροστά στο διογκούμενο κόστος των καυσίμων.

Το «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επανέλαβε πως «η κοινωνία χρειάζεται στήριξη» κάνοντας αναφορά στο «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ.

Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent παρουσιάζει ελαφρά υποχώρηση, μετά από ένα διήμερο έντονης ανησυχίας. Ωστόσο, η τιμή παραμένει «κολλημένη» πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Στην εγχώρια αγορά, οι τιμές παραμένουν «τσιμπημένες». Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα δύο ευρώ το λίτρο ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι ελαφρώς φθηνότερο και πωλείται στο 1,88 ευρώ το λίτρο.

Σε ορίζοντα δύο μηνών

Η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης που βρίσκεται προ των πυλών επιχειρεί να ενισχύσει τα μέτρα στήριξης, ωστόσο απέχει από τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών.

Από το συνολικό νέο πακέτο των 200 εκατ. ευρώ, το κόστος μιας μηνιαίας παράτασης της επιδότησης στο diesel υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ για το Fuel Pass σε ορίζοντα δύο μηνών φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ.

Tο Fuel Pass III, που καλύπτει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, αφορούσε φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και το ύψος επιδότησης έφτανε στην καλύτερη περίπτωση τα 60 ευρώ.

Τα όρια

  • Άγαμοι: Έως 25.000 €.
  • Έγγαμοι: Έως 35.000 € (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε παιδί).

Παράδειγμα: Οικογένεια με 2 παιδιά έχει όριο 45.000 €.

  • Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 € (+5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο).

Βασικές προϋποθέσεις

  • Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία και ασφαλισμένο.
  • Να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.
  • Κάθε πρόσωπο δηλώνει μόνο ένα όχημα. Αν μια οικογένεια έχει δύο ΙΧ στο όνομα δύο διαφορετικών συζύγων, δικαιούνται και οι δύο την επιδότηση.
  • Για τους κατόχους δικύκλων το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται στα 30 και τα 35 ευρώ σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, αντίστοιχα.

Δεν επαρκούν οι επιδοτήσεις τύπου Fuel Pass

Παράγοντες της αγοράς έχουν επισημάνει επανειλημμένα ότι οι επιδοτήσεις δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν ουσιαστικά τους καταναλωτές, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της ακρίβειας, που είναι οι διεθνείς τιμές ενέργειας. Αντίθετα, λειτουργούν ως προσωρινή ανακούφιση.

Μάλιστα υπάρχει το πάγιο αίτημα για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ή του ΦΠΑ, μέτρα που θα είχαν άμεσο αποτέλεσμα στην τιμή χωρίς την ανάγκη για αιτήσεις σε πλατφόρμες.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το αυξημένο κόστος των καυσίμων δεν μένει μόνο στο ρεζερβουάρ· μεταφέρεται άμεσα στα προϊόντα στο ράφι λόγω των μεταφορικών, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο πληθωρισμού.

Μάλιστα, με πολλές αβεβαιότητες για το παρόν και το μέλλον που παραμένουν κυρίαρχες όσο συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ετήσια έκθεση προόδου έτους 2026, αναφορικά με τους στόχους που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό – Διαρθρωτικό Σχέδιο (ΜΔΣ) 2025 – 2028.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

Κόσμος
Συναγερμός ξανά στα ΗΑΕ: Επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν – Κλείνει μερικώς ο εναέριος χώρος

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 05.05.26

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν
Οικονομικές Ειδήσεις 05.05.26

Σε ασφυκτικό κλοιό οι καταναλωτές στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα - Δεν κάνουν μεγάλες αγορές, δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα για μια ώρα ανάγκης και δηλώνουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης – Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό
Οι κίνδυνοι 05.05.26

Με δύο πρόσωπα η εικόνα της οικονομίας στην Ευρωζώνη τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μία πλευρά οι δείκτες δείχνουν μια σχετική ανθεκτικότητα αλλά από την άλλη οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις «κοκκινίζουν» ταμπλό και προβλέψεις. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Οικονομία 04.05.26

Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 05.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Αυτοκίνητο 05.05.26

Οι άνδρες της Τροχαίας ελέγχουν καθημερινά συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βάλουν τέλος σε μια κακή συνήθεια των οδηγών.

«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
Ελλάδα 05.05.26

Όπως υποστήριξε ο 57χρονος στους αστυνομικούς, οι τρεις νεαροί είχαν προκαλέσει επεισόδιο και τον περασμένο Οκτώβριο στο ίδιο μαγαζί - Από την μεριά τους οι δράστες υποστηρίζουν ότι ήθελαν μόνο να φοβερίσουν και όχι να τραυματίσουν κάποιον.

Δημήτρης Σταμούλης
Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά
Ελλάδα 05.05.26

Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά

Ο διανομέας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κακούργημα), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 05.05.26

Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού, αναδεικνύει την ποδηλασία ως βασικό στοιχείο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά
Κόσμος 05.05.26

«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν
«Ο καλύτερος φίλος» 05.05.26

Νέες αποκαλύψεις δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον ήρθαν κοντά μέσω εκστρατείας κατά της παιδικής κακοποίησης, πριν βρεθούν στον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»
Παράνομες παρακολουθήσεις 05.05.26

Οι δικηγόροι της Αθήνας κατήγγειλαν ως «θεσμική εκτροπή» τη διάταξη αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Διερευνούν την προσφυγή στο ΕΔΔΑ

Πάνος Τσίκαλας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

