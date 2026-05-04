The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)

Την ευκαιρία της να ξεμπερδέψει μια ώρα αρχύτερα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος σπατάλησε η ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Μια κούπα που την κρατάει από το ένα της αυτί εδώ και έναν μήνα, αλλά που όλο κάτι γίνεται και το καθυστερεί.

Χθες βράδυ έδειξε αγχωμένη στην υποχρέωση να ξετυλίξει το δώρο της Τούμπας και μπερδεμένη από την αποβολή του Χάβι Ερνάντεθ που άφησε τον Παναθηναϊκό με παίκτη λιγότερο από το 17΄. Κάπως έτσι κράτησε την πόρτα του τίτλου ανοιχτή. Και αυτή είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί σε δύο εβδομάδες να μην λέει τίποτα. Μπορεί όμως να μην φαντάζει όσο σήμερα, ασήμαντη…

Γιατί; Διότι πλέον έχει πέρα από την άνεση του +6 την έγνοια της καταδίωξης από δύο καθώς η πρώτη Κυριακή του Μάη έγινε η Κυριακή «ανάστασης» του ΠΑΟΚ. Και έχει το καλεντάρι της διαδοχικά ΠΑΟΚ-ΆΕΚ την Τετάρτη (13/5) και ΑΕΚ-Ολυμπιακός (17/5). Άρα απίθανο δεν το λες.

Με την ευκαιρία και μιλώντας πια για την συγκατοίκηση στη δεύτερη θέση; Μπόρεσε η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να νικήσει από το 65΄ (3-1) τα καλύτερα 60΄λεπτά του Ολυμπιακού στη φετινή Super League και αυτή και αν είναι η βάση για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μπαίνοντας σε αυτή ο Ραζβάν Λουτσέσκου σαν νικητής λογικά στάθηκε στο πινγκ των φάσεων 63΄-65΄. Πρώτα ο MVP, Γιρί Παβλένκα βγάζει το «άβγαλτο» του καταπληκτικού Τσικίνιο για το 2-2.

Και έπειτα μέχρι η μπάλα να φτάσει στην απέναντι εστία o Ντέλιας με το μαγικό εξωτερικό φτιάχνει μια απίθανη φάση που έφερε το 3-1 (65΄). Σαν τρενάκι τρόμου Και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Ο Βάσκος έχει μεγάλο σεβασμό στο ποδόσφαιρο και όταν πήρε τον λόγο αρκέστηκε σε μια ατάκα τύπου «το χαρίσαμε». Μεταξύ μας όμως; Για τον ελέφαντα στον δωμάτιο δεν μίλησε κανείς. Για τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 15΄με ένα γκολ που οι κριτικοί διαιτησίας υπολόγισαν πως δεν έπρεπε να μετρήσει για τρεις διαφορετικούς λόγους.

Ο Ηλίας Σπάθας εξήγησε τους δύο στο Mega: «Υπάρχει ποδοσφαιριστής εκτεθειμένος, που κάνει κίνηση προς την μπάλα. Αν ο διαιτητής θεωρεί ότι δεν βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα, δεν γίνεται να μετρήσει το γκολ από τη στιγμή που ο Μπάμπα κάνει κίνηση προς την μπάλα. Είναι οφσάιντ γιατί ο εκτεθειμένος παίκτης παραπλανεί τον Τζολάκη. Αν θεωρήσουμε ότι η αρχική του θέση δεν επηρεάζει, είναι αρκετή η κίνηση που κάνει» είπε για τον Μπάμπα που όντως έκανε και τα δύο. Πρώτα στο σουτ του Μιχαϊλίδη περιόριζε την ορατότητα του Τζολάκη και έπειτα μπήκε για την διεκδίκηση του ριμπάουντ, άρα «έπαιξε» από οφσάιντ.

Την Τρίτη εκδοχή έδωσε ο Παναγιώτης Βαρούχας στην ΕΡΤ. Υποστήριξε ότι το γκολ του Γερεμέγεφ δεν έπρεπε να μετρήσει γιατί ξεκίνησε από ένα άουτ που δόθηκε λανθασμένα κόρνερ.

Αν κάποιος συμφωνεί ότι ο Ολυμπιακός με 10-3 τελικές και τουλάχιστον 4-5 κλασικές ευκαιρίες στα 45΄ήταν τυχερός που πήγε στην ανάπαυλα με 1-1 εξαιτίας αυτού του γκολ, τότε μάλλον καταλαβαίνει και δύο ακόμη πράγματα.

Το πρώτο πως έχει κάθε λόγο να σκέφτεται ότι σε περίπτωση που προηγούνταν εκείνος και δεν βρίσκονταν από το πουθενά να κυνηγά, θα μπορούσε να έχει κάνει.. Λεωφόρο. Και το δεύτερο πως από τη στιγμή που ο Δικέφαλος λογικά θα ισορροπούσε την κατάσταση, η ομάδα του Μέντι που ήθελε μόνο τη νίκη θα έπρεπε να ρισκάρει πολύ. Να ανοίξει χώρους. Και να δώσει το δικαίωμα στην ποιότητα του Ντέλια και του Ζίβκοβιτς να σολάρουν στο ανοιχτό γήπεδο.

Με την ευκαιρία; Ιταλική η ομάδα των διαιτητών με 4ο τον μόνιμο στα ματς του ΠΑΟΚ, Βεργέτη. Ο Σότσα στο χορτάρι, με βοηθούς τους Τρινκιέρι, Φοντάνι και τους Παϊρέτο και Φουρνέου στο VAR. Κατάφεραν οι γείτονες στο 1-0 να μην δουν τρεις διαφορετικές παραβάσεις όλοι παρέα. Ο διαιτητής, ο δεύτερος επόπτης, ο AVAR και σίγουρα και ο VAR. Και αναπόφευκτα ξύπνησαν αναμνήσεις στους φίλους του Ολυμπιακού.

Διότι αρκετοί θυμήθηκαν το καρέ Μάσα, Μπέρτι, Μπερτσίλι, Πιτσινίνι στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-3 στα μισά των playoffs 2023. Στο ματς που εκτόξευσε την Ένωση στον τίτλο και προσγείωσε απότομα τις όποιες ελπίδες των Ερυθρόλευκων. Και άλλοι την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Παναθηναϊκό του Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς. Το ημιτελές ντέρμπι που έφτασε ως το CAS και έμελλε να μείνει στην ιστορία ως του «Χουάνκαρ». Και εκεί Ιταλοί οι διαιτητές: Μαρέσκα, Μπατσίνι, Βέτσι και Πιτσινίνι

Αν έχουν κάτι οι Ιταλοί διαιτητές με τον Ολυμπιακό ή αν είναι τυχαίο και πχ ο Σότσα θα μετρούσε κανονικά και το γκολ του Γιαζιτσί στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ θεωρώντας ότι ο Πιρόλα δεν ήταν οφσάιντ επηρεάζοντας τον Στρακόσια;

Προφανώς το ξέρουν οι ίδιοι. Για εκείνους όμως μπορούν να ξέρουν διάφορα και οι υπόλοιποι. Ας πούμε ότι είναι καμιά εβδομάδα τώρα που η γειτονική χώρα κινείται στους ρυθμούς ενός ποδοσφαιρικού σκανδάλου με κεντρικό πρόσωπο τον αρχιδιαιτητή της Serie A.

Πέρασε την πόρτα της Εισαγγελίας του Μιλάνο ο –περί ου ο λόγος- Τζανλούκα Ρόκι. Αρχιδιαιτητής από το 2021. Το αγαπημένο παιδί του επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι που μάλιστα τον επέλεγε για τον τελικό Europa League το 2019. Κατηγορείται ότι αλλοίωσε αγώνες με πιέσεις προς τους διαιτητές που ήταν στο VAR στην τελευταία διετία. Υπάρχουν διάφορες συνομιλίες σε τηλέφωνα κλπ όπως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρίως όμως ένα βίντεο από μια περσινή παρτίδα Ουντινέζε-Πάρμα όπου ο VARίστας ενώ έχει πάρει μια απόφαση, κοιτάζει κάποιον έξω από το δωμάτιο και αλλάζει την απόφαση του. Το βίντεο είναι αυτό…

Ο περίφημος VARίστας είναι ο Ντανιέλε Πατέρνα (κατηγορήθηκε για ψευδορκία) και η φάση αφορά ένα χέρι και μια πιθανή παράβαση πέναλτι. Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε από το πρακτορείο ειδήσεων αρχικά είναι αρνητικός να δώσει την εσχάτη των ποινών. Παρατηρεί ότι το χέρι εμφανίζεται κοντά στο σώμα του και ρωτάει: «Είναι πέναλτι;» Αμέσως μετά, ωστόσο, κοιτάζει έξω από το δωμάτιο και λες και γίνεται άλλος άνθρωπος. «Περίμενε, Φάμπιο, θα ελέγξω την εφαρμογή. Είναι πιθανό πέναλτι, συνιστώ να το δεις στο βίντεο». Τελικά, το πέναλτι καταλογίζεται.

Ο Φάμπιο, είναι ο Φάμπιο Μαρέσκα. Ο διαιτητής του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός τη νύχτα του Χουάνκαρ. Εκείνος που έγραψε άλλα στο φύλλο αγώνα του «Καραϊσκάκης» και άλλα σε μια συμπληρωματική έκθεση που έστειλε στην ΚΕΔ έπειτα από δύο μέρες παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο να χάσουν οι Ερυθρόλευκοι το ματς στα χαρτιά. Ποιος κάθονταν δίπλα στον Πατέρνα στο Ουντινέζε-Πάρμα που άνοιξε την πόρτα του σκανδάλου; Στην ίδια αναμέτρηση AVAR, κοιτάζοντας την ίδια εικόνα ήταν ο Σιμόνε Σότσα! Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός!

Κάποιος που θα έπρεπε να μην ξαναπιάσει σφυρίχτρα μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία, ήρθε με την ομάδα του να αποφασίσουν την τύχη του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Τον έφερε ο Στεφάν Λανουά και τους έβαλε μαζί τους τον Βεργέτη που πρέπει να έχει δει από κοντά περισσότερα φετινά ματς του Δικεφάλου και από τον Μάκη Γκαγκάτση. Τον VARίστα αυτού του πέναλτι στο φετινό Κηφισιά-ΠΑΟΚ.

Ο Τζιανλούκα Ρόκι και οι διαιτητές του, σύμφωνα με τον πρώην διαιτητή Πασκάλ ντε Μέλο, είχαν αναπτύξει μυστικό κώδικα για να συνεννοούνται στο δωματιάκι του VAR, ο οποίος στηρίζονταν στο «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί». Στόχος αυτής της συνεννόησης ήταν να ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες, αλλά και να προστατεύονται συγκεκριμένοι διαιτητές, ώστε να γλιτώσουν από χειρότερη αξιολόγηση, επειδή χρειάστηκε η παρέμβαση της τεχνολογίας για να τους αποτρέψει από σημαντικά λάθη.

Ποιος είπε ότι το VAR μπορεί να σε προστατεύσει από όλα;