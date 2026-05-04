Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)

Ο Τζέσι Ντέρι έκανε άπαντες στο «Στάμφορντ Μπριτζ» να παγώσουν καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) είχε μια σφοδρή σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι και έπεσε πολύ άσχημα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο νεαρός εξτρέμ συγκρούστηκε στον αέρα με τον Άμποτ, έπεσε στο έδαφος και ξαναχτύπησε το κεφάλι του με δύναμη. Συνήλθε γρήγορα ευτυχώς, καθώς ο τρόπος που έπεσε κάτω να ήταν τόσο έντονος που έκανε άπαντες στο γήπεδο να ανησυχήσουν έντονα.

Οι συμπαίκτες του αμέσως έκαναν νόημα για ιατρική φροντίδα, την οποία έλαβε ο μικρός και με προσεκτικές κινήσεις του επιτελείου των Λονδρέζων τοποθετήθηκε στο φορείο κι έφυγε από το ματς.

PENAL PARA EL CHELSEA tras una dura falta hacia Jesse Derry por parte del Nottingham Forest. El jugador está siendo atendido por los médicos del Chelsea. pic.twitter.com/cWdBXGl7fd — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 4, 2026