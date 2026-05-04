Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 κυριάρχησε στις σκοτεινές αίθουσες με 233 εκατ. δολάρια
Culture Live 04 Μαΐου 2026, 12:24

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 κυριάρχησε στις σκοτεινές αίθουσες με 233 εκατ. δολάρια

«Το κοινό δεν χορταίνει να το βλέπει» είπε ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ για την πρεμιέρα της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν το 2024 όταν ακούστηκαν οι πρώτες φήμες ότι η Disney σκεφτόταν ένα sequel, έστω κι αν μια δεκαετία πριν η Μέριλ Στριπ και η Αν Χάθαγουεϊ είχαν δηλώσει ότι δεν τις ενδιαφέρει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τελικά οι δύο σταρ του Χόλιγουντ δεν άργησαν να πουν το «ναι» και το τριήμερο που μας πέρασε η ταινία Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες.

Το φιλμ, σε όλη την διάρκεια της παραγωγής είχε καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας και όχι άδικα – πασίγνωστοι ηθοποιοί, αιχμηρές ατάκες και μόδα. Πάρα πολύ μόδα. Ωστόσο, μάλλον κανείς δεν περίμενε ότι το «άνοιγμα» θα ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα της σεζόν έως τώρα – και φυσικά πολύ καλύτερο από ότι είχε κάνει ο original Ο Διάβολος Φοράει Prada του 2006.

Η ταινία του Ντέιβιντ Φράνκελ κατάφερε να ξεπεράσει τα 75 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ (το 4ο καλύτερο άνοιγμα φέτος στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού) και άγγιξε τα 233 εκατ. στο παγκόσμιο box office, κυριαρχόντας στους κινηματογράφους αυτές τις μέρες.

«Ελάχιστες δραματικές κομεντί μπορούν να έχουν τέτοια επιτυχία με μια ταινία – άρα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να τα έχεις ένα ακόμα πιο επιτυχημένο sequel. Το κοινό δεν χορταίνει να το βλέπει» δήλωσε ο Φράνκελ.

Βέβαια, τα δεδομένα μεταξύ της ταινίας του 2006 και της φετινής είναι αρκετά διαφορετικά. Το original φιλμ είχε μπάτζετ περίπου 40 εκατ. δολάρια, με αποτέλεσμα τα 325 εκατ. που έφερε σε εισπράξεις να θεωρούνται επιτυχία.

Το μπάτζετ του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 έχει ξεπεράσει τα 100 εκατ. (χωρίς να υπολογίζεται το διαφημιστικό πρόμο) με τον Ντέιβιντ Φράνκελ να ξεκαθαρίζει ότι «το μεγαλύτερο μέρος του πήγε στις αμοιβές των ηθοποιών». Ωστόσο, όλοι ξέρουν ότι για να θεωρηθεί επιτυχημένη εμπορικά η ταινία θα πρέπει να υπερβεί τα 500 εκατ. σε εισπράξεις.

Ωστόσο, οι ειδικοί δεν ανησυχούν: θεωρούν ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχει βγάλει τα λεφτά του.

* Κεντρική φωτογραφία: Από την πρεμιέρα Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 στο Λονδίνο. (REUTERS / Jack Taylor)

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» - Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πνεύμα και σάρκα - Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί

Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
Τα Οσκαρ κλείνουν την πόρτα των βραβείων στην ΤΝ

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

