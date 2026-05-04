Θεσσαλονίκη: «Red alert» με τη βάση της Ryanair – Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Μαΐου 2026, 19:28

Θεσσαλονίκη: «Red alert» με τη βάση της Ryanair – Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Spotlight

Το σενάριο για κλείσιμο της αεροπορικής βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη έχει σημάνει συναγερμό στους τοπικούς φορείς και όχι μόνο.

Αναβρασμός στους φορείς της πόλης

Η είδηση έχει προκαλέσει «σεισμό» καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για την τουριστική κίνηση και τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας.

Έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία Αγγελούδη

Το πρωί της Δευτέρας (04/05) με πρωτοβουλία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα.

Στη σύσκεψη μεταξύ άλλων συμμετείχε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που πρόσκεινται στη διοίκηση του δήμου, μετά από αίτημα του δημάρχου υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη το απόγευμα (05/05) διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.

«Εάν η αιτία για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair, είναι οι υψηλές αυξήσεις, τότε η Fraport θα πρέπει να επανεξετάσει την τιμολογιακή της πολιτική», δηλώνουν εκπρόσωποι του τουρισμού αν και μέχρι στιγμής η Fraport δηλώνει πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση από την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία.

Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τη Ryanair

Το θέμα με την ενδεχόμενη κατάργηση της αεροπορικής βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασε μέχρι τη Βουλή με την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Μάλαμα και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά να καταθέτουν ερωτήσεις.

Η κ. Μάλαμα λέει πως «η διαφαινόμενη εμπλοκή στην ανανέωση της σύμβασης ανάμεσα στην Fraport και τη Ryanair σε σχέση με τη χρήση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης δημιουργεί εντονότατο προβληματισμό για τον τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις πολυεθνικές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κοστίσουν στην οικονομία της χώρας και στην απασχόληση. Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να παρέμβει ώστε να διασφαλιστούν οι συμβατικές υποχρεώσεις όλων».

Από την πλευρά του, ο κ. Παππάς σημειώνει ότι «η ενδεχόμενη μεταβολή της παρουσίας της μεταφράζεται άμεσα σε σοβαρή απώλεια διασύνδεσης, αλλά και εισοδήματος για την τοπική και περιφερειακή οικονομία, με ευρύτερες επιπτώσεις στην εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή δυναμική της Βόρειας Ελλάδας».

Παράλληλα, κάνει λόγο για κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο των χρεώσεων που εφαρμόζει η Fraport Greece, τη σύγκρισή τους με άλλα αεροδρόμια της περιοχής, καθώς και την ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διατήρηση και ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Βόρειας Ελλάδας.

Μεταφορές
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Κόσμος
Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Το σπιράλ της ακρίβειας: Εκρηκτικές ανατιμήσεις, νέες απειλές και καθηλωμένα εισοδήματα
Ασφυξία 04.05.26

Το σπιράλ της ακρίβειας: Εκρηκτικές ανατιμήσεις, νέες απειλές και καθηλωμένα εισοδήματα

Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων ετοιμάζεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη θα μετακυλιστεί άμεσα στους ήδη εξαντλημένους καταναλωτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Επικαιρότητα 04.05.26

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Μαρκ Ίτον 04.05.26

Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια 12ετή καριέρα στο NBA

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Διεθνές δίκτυο 04.05.26

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Σύνταξη
Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Κόσμος 04.05.26

Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία

O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Σύνταξη
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Απουσίες 04.05.26

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι

Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Τσέλσι σχετικά με την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι, ο οποίος σόκαρε τους πάντες όταν έπεσε με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι με τη Φόρεστ.

Σύνταξη
Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.05.26

Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύνταξη
Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο
Μέση Ανατολή 04.05.26

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαριέται γρήγορα, «θέλει δράση», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Και γι’ αυτό αλλάζει τη δυναμική με την εντολή οι αμερικανικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν πλοία από το Ορμούζ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 04.05.26

Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ - Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»

Κανένα σημάδι ανάκαμψης για το κυβερνών κόμμα σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ. Ανοδική πορεία για το «κόμμα Τσίπρα». Στα ραντάρ και το «κόμμα Σαμαρά». Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 04.05.26

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

Σύνταξη
The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών

Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
Κόσμος 04.05.26

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»
Πολιτική 04.05.26

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Παναθηναϊκός 04.05.26

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

