Το σενάριο για κλείσιμο της αεροπορικής βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη έχει σημάνει συναγερμό στους τοπικούς φορείς και όχι μόνο.

Αναβρασμός στους φορείς της πόλης

Η είδηση έχει προκαλέσει «σεισμό» καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για την τουριστική κίνηση και τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας.

Έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία Αγγελούδη

Το πρωί της Δευτέρας (04/05) με πρωτοβουλία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα.

Στη σύσκεψη μεταξύ άλλων συμμετείχε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που πρόσκεινται στη διοίκηση του δήμου, μετά από αίτημα του δημάρχου υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη το απόγευμα (05/05) διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.

«Εάν η αιτία για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair, είναι οι υψηλές αυξήσεις, τότε η Fraport θα πρέπει να επανεξετάσει την τιμολογιακή της πολιτική», δηλώνουν εκπρόσωποι του τουρισμού αν και μέχρι στιγμής η Fraport δηλώνει πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση από την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία.

Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τη Ryanair

Το θέμα με την ενδεχόμενη κατάργηση της αεροπορικής βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασε μέχρι τη Βουλή με την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Μάλαμα και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά να καταθέτουν ερωτήσεις.

Η κ. Μάλαμα λέει πως «η διαφαινόμενη εμπλοκή στην ανανέωση της σύμβασης ανάμεσα στην Fraport και τη Ryanair σε σχέση με τη χρήση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης δημιουργεί εντονότατο προβληματισμό για τον τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις πολυεθνικές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κοστίσουν στην οικονομία της χώρας και στην απασχόληση. Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να παρέμβει ώστε να διασφαλιστούν οι συμβατικές υποχρεώσεις όλων».

Από την πλευρά του, ο κ. Παππάς σημειώνει ότι «η ενδεχόμενη μεταβολή της παρουσίας της μεταφράζεται άμεσα σε σοβαρή απώλεια διασύνδεσης, αλλά και εισοδήματος για την τοπική και περιφερειακή οικονομία, με ευρύτερες επιπτώσεις στην εξωστρέφεια και την αναπτυξιακή δυναμική της Βόρειας Ελλάδας».

Παράλληλα, κάνει λόγο για κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο των χρεώσεων που εφαρμόζει η Fraport Greece, τη σύγκρισή τους με άλλα αεροδρόμια της περιοχής, καθώς και την ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διατήρηση και ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Βόρειας Ελλάδας.