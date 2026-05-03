Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Τα δεδομένα για τον Κίναν Έβανς: Τι ισχύει με το συμβόλαιο και την αποκατάσταση του
Euroleague 03 Μαΐου 2026, 10:24

Ο Κίναν Έβανς είναι ο πιο άτυχος παίκτης του Ολυμπιακού, ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αγωνιστεί στο λιμάνι και το καλοκαίρι του 2026 θα παρθεί η απόφαση για το μέλλον του.

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Ο Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς… play offs, καθώς αντιμετωπίζει σε λίγα 24ωρα τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, με το σκορ της σειράς στο 2-0 και με στόχο να πάρει το διπλό, που θα τον στείλει στο Final Four του ΟΑΚΑ. Οι ερυθρόλευκοι έχουν το μυαλό τους αποκλειστικά στην πρόκριση στο 5ο σερί Final Four, όμως τα σενάρια στο εξωτερικό για τη νέα σεζόν δίνουν και παίρνουν τόσο σε μεταγραφικό επίπεδο, όσο και για το ποιοι παίκτες θα μείνουν στο ρόστερ, με τον Κίναν Έβανς να είναι στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι, μακράν του δεύτερου, ο πιο άτυχος παίκτης στη Euroleague την τελευταία τριετία, έχει αγωνιστεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε αυτά τα δύο χρόνια και έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου, που τον έχει αφήσει εκτός για περίπου 7-9 μήνες. Ο Έβανς που ήρθε στην Ελλάδα τραυματίας από τη Ζαλγκίρις, έκανε την αποθεραπεία του με τους ερυθρόλευκους, επέστρεψε στη δράση, όμως υπέστη ξανά έναν σοβαρό τραυματισμό, που έβαλε πρόωρο τέλος στη χρονιά του.

Η συζήτηση που γίνεται γύρω από το όνομα του άτυχου Αμερικανού γκαρντ είναι φυσικά σχετικά με το συμβόλαιο του στον Ολυμπιακό, αφού ο νέος σοβαρός τραυματισμός που υπέστη τον περασμένο Νοέμβριο τον πήγε ξανά πολύ πίσω και αναγκάστηκε φυσικά να περάσει πάλι την πόρτα του χειρουργείου. Ο Έβανς είναι σε φάση αποκατάστασης, όμως μοιάζει δεδομένο ότι θα έχει επαφές με την πλευρά του Ολυμπιακού για το μέλλον του.

Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Κίναν Έβανς

Όπως αναφέρουν και στο εξωτερικό, ο Κίναν Έβανς έχει συμβόλαιο για τρία χρόνια με τον Ολυμπιακό, όμως υπάρχουν πολλοί ειδικοί όροι και δικλείδες, λόγω του γεγονότος ότι ήρθε σαν τραυματίας. Η υπόθεση παραμονής του για τρίτη χρονιά στον Ολυμπιακό και με βάση την ατυχία του, είναι στα χέρια της ομάδας και βάση συμβολαίου, αλλά και γενικότερα. Αυτή τη στιγμή με τους ξένους που έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του, τα συμβόλαια που έχει και το πως έχει δομηθεί, μοιάζει δύσκολο να μείνει και τη νέα χρονιά.

Μετά την τροποποίηση που έγινε όταν τραυματίστηκε ως παίκτης της Ζαλγκίρις, ο Ολυμπιακός έχει στα χέρια του την υπόθεση του Έβανς, τον οποίο φυσικά και έχει στηρίξει απόλυτα τόσο στο παρελθόν, όσο και τώρα που είναι σε φάση αποκατάστασης από τον τραυματισμό που υπέστη στον αχίλλειο. Η όποια απόφαση θα παρθεί δεδομένα μετά το τέλος της χρονιάς στο λιμάνι, όμως οι όροι και οι δικλείδες στο συμβόλαιο του έχουν οψιόν του Ολυμπιακού, που θα κληθεί να αποφασίσει τι θα κάνει.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων, με βάση το χρονοδιάγραμμα του τραυματισμού του περίπου τον Σεπτέμβριο, άρα λίγο πριν ξεκινήσει η επόμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα, τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν το καλοκαίρι, με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά, αλλά τον Ολυμπιακό να έχει την κατάσταση στα χέρια του. Όσον αφορά τον Κίναν Έβανς, ο ίδιος βρισκόταν για κάποιους μήνες στην Αμερική, όμως επέστρεψε και γνώρισε την αποθέωση τόσο από τους συμπαίκτες του, όσο και από τον κόσμο, με τον οποίο μπορεί να μην έχει παίξει πολύ, αλλά έχει ένα πολύ ισχυρό «δέσιμο».

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

Αθλητική Ροή
Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων
Αθλητισμός & Σπορ 03.05.26

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Δήμος Μπουλούκος
Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Euroleague 02.05.26

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Euroleague 02.05.26

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

Σύνταξη
O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 02.05.26

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
Euroleague 02.05.26

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να… σκουπιστεί από του Ισπανούς.

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Euroleague 02.05.26

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Μπάσκετ 01.05.26

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του: «Δεν θα μιλάω για τους διαιτητές» (pic)
Μπάσκετ 01.05.26

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Στην Κρήτη 03.05.26

Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων
Αθλητισμός & Σπορ 03.05.26

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Δήμος Μπουλούκος
Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών
Λήγει 2/6 03.05.26

Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

Λουκάς Καρνής
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

ΔΝΤ: Επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

