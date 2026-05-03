Τα δεδομένα για τον Κίναν Έβανς: Τι ισχύει με το συμβόλαιο και την αποκατάσταση του

Ο Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς… play offs, καθώς αντιμετωπίζει σε λίγα 24ωρα τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, με το σκορ της σειράς στο 2-0 και με στόχο να πάρει το διπλό, που θα τον στείλει στο Final Four του ΟΑΚΑ. Οι ερυθρόλευκοι έχουν το μυαλό τους αποκλειστικά στην πρόκριση στο 5ο σερί Final Four, όμως τα σενάρια στο εξωτερικό για τη νέα σεζόν δίνουν και παίρνουν τόσο σε μεταγραφικό επίπεδο, όσο και για το ποιοι παίκτες θα μείνουν στο ρόστερ, με τον Κίναν Έβανς να είναι στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι, μακράν του δεύτερου, ο πιο άτυχος παίκτης στη Euroleague την τελευταία τριετία, έχει αγωνιστεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε αυτά τα δύο χρόνια και έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου, που τον έχει αφήσει εκτός για περίπου 7-9 μήνες. Ο Έβανς που ήρθε στην Ελλάδα τραυματίας από τη Ζαλγκίρις, έκανε την αποθεραπεία του με τους ερυθρόλευκους, επέστρεψε στη δράση, όμως υπέστη ξανά έναν σοβαρό τραυματισμό, που έβαλε πρόωρο τέλος στη χρονιά του.

Η συζήτηση που γίνεται γύρω από το όνομα του άτυχου Αμερικανού γκαρντ είναι φυσικά σχετικά με το συμβόλαιο του στον Ολυμπιακό, αφού ο νέος σοβαρός τραυματισμός που υπέστη τον περασμένο Νοέμβριο τον πήγε ξανά πολύ πίσω και αναγκάστηκε φυσικά να περάσει πάλι την πόρτα του χειρουργείου. Ο Έβανς είναι σε φάση αποκατάστασης, όμως μοιάζει δεδομένο ότι θα έχει επαφές με την πλευρά του Ολυμπιακού για το μέλλον του.

Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Κίναν Έβανς

Όπως αναφέρουν και στο εξωτερικό, ο Κίναν Έβανς έχει συμβόλαιο για τρία χρόνια με τον Ολυμπιακό, όμως υπάρχουν πολλοί ειδικοί όροι και δικλείδες, λόγω του γεγονότος ότι ήρθε σαν τραυματίας. Η υπόθεση παραμονής του για τρίτη χρονιά στον Ολυμπιακό και με βάση την ατυχία του, είναι στα χέρια της ομάδας και βάση συμβολαίου, αλλά και γενικότερα. Αυτή τη στιγμή με τους ξένους που έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του, τα συμβόλαια που έχει και το πως έχει δομηθεί, μοιάζει δύσκολο να μείνει και τη νέα χρονιά.

Μετά την τροποποίηση που έγινε όταν τραυματίστηκε ως παίκτης της Ζαλγκίρις, ο Ολυμπιακός έχει στα χέρια του την υπόθεση του Έβανς, τον οποίο φυσικά και έχει στηρίξει απόλυτα τόσο στο παρελθόν, όσο και τώρα που είναι σε φάση αποκατάστασης από τον τραυματισμό που υπέστη στον αχίλλειο. Η όποια απόφαση θα παρθεί δεδομένα μετά το τέλος της χρονιάς στο λιμάνι, όμως οι όροι και οι δικλείδες στο συμβόλαιο του έχουν οψιόν του Ολυμπιακού, που θα κληθεί να αποφασίσει τι θα κάνει.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων, με βάση το χρονοδιάγραμμα του τραυματισμού του περίπου τον Σεπτέμβριο, άρα λίγο πριν ξεκινήσει η επόμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα, τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν το καλοκαίρι, με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά, αλλά τον Ολυμπιακό να έχει την κατάσταση στα χέρια του. Όσον αφορά τον Κίναν Έβανς, ο ίδιος βρισκόταν για κάποιους μήνες στην Αμερική, όμως επέστρεψε και γνώρισε την αποθέωση τόσο από τους συμπαίκτες του, όσο και από τον κόσμο, με τον οποίο μπορεί να μην έχει παίξει πολύ, αλλά έχει ένα πολύ ισχυρό «δέσιμο».