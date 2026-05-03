Παναθηναϊκός: Οι 11 που επέλεξε ο Μπενίτεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ μία ώρα πριν από τη σέντρα του ματς (21:00) ανακοίνωσε τους έντεκα με τους οποίους θα ξεκινήσει την αναμέτρηση.

Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Ερνάντεθ στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Τσέριν και Κοντούρης θα κινούνται στον άξονα. Με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τεττέη.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.