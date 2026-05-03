Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0: Εύκολη νίκη για τα «Κεράσια»

Η τρελή πορεία της Μπόρνμουθ στο δεύτερο μισό της σεζόν συνεχίζεται. Παρότι στο ξεκίνημα έμεινε για πάνω από δύο μήνες χωρίς νίκη, από τις 7 Ιανουαρίου ξεκίνησε να τρέχει ένα αήττητο σερί που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και έχει φτάσει πια τα 15 ματς στην Premier League, διάστημα στο οποίο μετράει 7 νίκες και 8 ισοπαλίες.

Τελευταία «καταχώρηση» το άνετο 3-0 επί της Κρίσταλ Πάλας το απόγευμα της Κυριακής (3/5) για την 35η αγωνιστική, αποτέλεσμα χάρη στο οποίο τα «Κεράσια» ανέβηκαν στην 6η θέση που οδηγεί στους ομίλους του Europa League της επόμενης σεζόν. Πολύ κακή εμφάνιση από την Πάλας, αντίθετα, η οποία έμεινε στους 43 βαθμούς και την 15η θέση, όμως και πάλι απέχει αρκετά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τα γκολ που ουσιαστικά έκριναν το ματς στο «Vitality Stadium» σημειώθηκαν σχετικά νωρίς. Στο 10ο λεπτό, μετά από μια εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Εβανίλσον, ο μέσος της Πάλας, Τζέφερσον Λέρμα, άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ σε προσπάθειά του να διώξει άτσαλα.

Στο 29′, οι γηπεδούχοι κέρδισαν και πέναλτι με τον Ντιν Χέντερσον, με το VAR να επιβεβαιώνει την αρχική υπόδειξη του διαιτητή. Ο 19χρονος Γάλλος επιθετικός, Έλι Κρουπί ήταν αυτός που ευστόχησε από τη λευκή βούλα στο 32′, με το 12ο γκολ του στη φετινή Premier League και τέταρτο στα τελευταία 5 ματς.

Το μόνο που άλλαξε ως το φινάλε ήταν η έκταση του σκορ, αφού στο 77ο λεπτό ο Ραγιάν υποδέχθηκε ασίστ του Μπρουκς για να διαμορφώσει το τελικό 3-0 με ένα όμορφο γκολ.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 1/5

Λιντς – Μπέρνλι 3-1

Σάββατο 2/5

Γουλβς – Σάντερλαντ 1-1

Νιούκαστλ – Μπράιτον 3-1

Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0

Άρσεναλ – Φουλαμ 3-0

Κυριακή 3/5

Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0

17:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

21:00 Άστον Βίλα – Τότεναμ

Δευτέρα 4/5

17:00 Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ

22:00 Έβερτον – Μάντεστερ Σίτι

Η επόμενη αγωνιστική (36η):

Σάββατο 9/5

14:30 Λίβερπουλ – Τσέλσι

17:00 Μπράιτον – Γουλβς

17:00 Φούλαμ – Μπόρνμουθ

17:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

Κυριακή 10/5

16:00 Μπέρνλι – Άστον Βίλα

16:00 Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ

18:30 Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

Δευτέρα 11/5

22:00 Τότεναμ – Λιντς