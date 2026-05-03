Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 1-0: Με γκολ του Ταμπάκοβιτς στο τέλος σώθηκαν οι γηπεδούχοι
Ποδόσφαιρο 03 Μαΐου 2026, 20:54

Και τυπικά η Γκλάντμπαχ παρέμεινε στη Bundesliga με γκολ του Ταμπάκοβιτς στο 88’ που μέτρησε μέσω VAR στο 90’. Οι γηπεδούχοι νίκησαν μετά από έξι αγωνιστικές

Παρέμεινε στην Bundesliga η Γκλάνμπαχ με το εντός έδρας 1-0 επί της Ντόρτμουντ που χρειάζονταν μια νίκη για να «σφραγίσει» και τυπικά τον στόχο της, στο ματς της 32ης αγωνιστικής. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Ταμπάκοβιτς στο 88’ και μέτρησε μέσω VAR στο 90’. Οι γηπεδούχοι νίκησαν μετά από έξι αγωνιστικές και ανέβηκαν στην 11η θέση με 35 βαθμούς. Η Ντόρτμουντ είναι δεύτερη με 67 πόντους και έχει εξασφαλίσει την έξοδό της στο Champions League.

Στο 25’ ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ της Γκλάντμπαχ το οποίο πέτυχε ο Ελβέντι. Η Γκλάντμπαχ ήταν αυτή που πίεζε και στο 32’ ο Ταμπάκοβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Κόμπελ απέκρουσε το χαμηλό σουτ που έκανε. Οι γηπεδούχοι έχασαν νέα ευκαιρία στο 43’, όταν κατέληξε άουτ κεφαλιά του ‘Ενγκελχαρντ.

Νέα ευκαιρία έχασε ο Ταμπάκοβιτς στο 48’ που πετάχτηκε σε μια σέντρα, όμως αστόχησε στο σουτ. Ουσιαστικά, η πρώτη ευκαιρία της Ντόρτμουντ χάθηκε στο 68’, όταν αστόχησε ο Ρίερσον. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων χάθηκε στο 79’ από τον Φάμπιο Σίλβα που ήταν σε καλή θέση, ενώ ένα ακόμη σουτ του ‘Ενγκελχαρντ (Ντόρτμουντ) κατέληξε ελάχιστα άουτ στο 81’.

Τελικά η Γκλάντμπαχ λυτρώθηκε στο 90’ με ασίστ του Ρέιτς και γκολ του Ταμπάκοβιτς, το οποίο ακύρωσε ο βοηθός στο 88’ ως οφσάιντ αλλά μέτρησε μετά από κλήση του διαιτητή στο VAR.

ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ: Νίκολας, Τσιαρόντια, Ελβέντι, Ζάντερ, Ένγκελχαρντ, Μοχία, Στέγκερ, Ρέιτς (90’ Χακ), Σκάλι, Ταμπάκοβιτς (90’ Μασίντα), Ονοράτ

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ρετζιάνι, Αντόν, Σλότερμπεργκ, Ρίερσον (84’ Κόουτο), Ινάσιο, Μπέλιγχαμ (76’ Οζκάν), Μπέιερ (60’ Σβένσον), Ζάμπιτσερ, Μπραντ (84’ Τσουκουεμέκα), Γκιρασί (76’ Σίλβα)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Bundesliga:

Μπάγερν Μονάχου-Χαϊντενχάιμ 3-3

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 1-2

Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 1-3

Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 2-2

Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη 3-3

Λεβερκούζεν-Λειψία 4-1

Ζανκτ Πάουλι-Μάιντς 1-2

Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 1-0

Φράιμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3/5

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (33η)

Ντόρτμπουντ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 8/5

‘Αουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 9/5

Λειψία-Ζανκτ Πάουλι 9/5

Στουτγκάρδη-Μπάγερ Λεβερκούζεν 9/5

Χόφενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης 9/5

Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 10/5

Αμβούργο-Φράιμπουργκ 10/5

Κολωνία-Χάιντενχαϊμ 10/5

Μάιντζ-Ουνιόν Βερολίνου 10/5

Αθλητική Ροή
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Έγκλημα και τιμωρία στην Τούμπα (3-1)

Ένα γκολ-εφεύρεση άνοιξε τον δρόμο για τον ΠΑΟΚ, ένα… τσουβάλι γκολ έχασε ο Ολυμπιακός και μαζί… τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα (3-1).

Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ

LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Τότεναμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Εσωκομματικό Ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Αντιδράσεις στο Κογκρέσο 03.05.26

H Chloe Cherry πιστεύει ότι πολλοί στρέφονται στο OnlyFans λόγω φτώχειας
Φταίει ο καπιταλισμός; 03.05.26

H Chloe Cherry πιστεύει ότι πολλοί στρέφονται στο OnlyFans λόγω φτώχειας, αντίθετα με όσα είδαμε στο Euphoria

Η Chloe Cherry, την οποία είδαμε στο «Euphoria», δήλωσε ότι η σεξεργασία έχει κανονικοποιηθεί λόγω του καπιταλισμού και της οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καιρός: Μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή τον Μάιο – Καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας
Οι μετρήσεις 03.05.26

Μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή τον Μάιο - Καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας

Ο καιρός… «τρελάθηκε». Η ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών.

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Νοσταλγία 03.05.26

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» - Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας

Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
«Δεν είμαστε μόνοι» 03.05.26

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Πνεύμα και σάρκα - Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

