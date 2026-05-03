Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν το Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, εξετάστηκε, αλλά δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό και επέστρεψε στο σπίτι του
- «Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά
- Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ – Τι είπε στους αστυνομικούς
- Αυξάνονται οι τιμές, μειώνονται οι… ποσότητες - Στα όριά τους οι καταναλωτές
- Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των αιτήσεων του κοινωνικού τουρισμού - Πώς θα κάνετε αίτηση
Ένα απρόοπτο συνέβη στο Ολντ Τράφορντ πριν από το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ, αφού ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Ο θρυλικός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» εξετάστηκε άμεσα από τους γιατρούς και, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
Ο πιο επιτυχημένος και εμβληματικός προπονητής των κόκκινων διαβόλων και ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου σύντομα έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
Η είδηση της γρήγορης ανάρρωσής του έφερε ανακούφιση τόσο στο σύλλογο όσο και στους φίλους της ομάδας, που τον θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της.
Θυμίζουμε ότι ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2018, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και υποβλήθηκε σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση.
Όλα τότε πήγαν καλά με τις τελευταίες πληροφορίες πάντως ν΄ αναφέρουν πως η σημερινή αδιαθεσία δεν σχετίζεται με το προ οκταετίας ιατρικό περιστατικό.
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
- LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ
- Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 1-0: Με γκολ του Ταμπάκοβιτς στο τέλος σώθηκαν οι γηπεδούχοι
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός: Οι 11 που επέλεξε ο Μπενίτεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
- ΑΕΚ: Η 11άδα της για το ντέρμπι της Λεωφόρου
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2: Πήραν το ντέρμπι και «κλείδωσε» το Champions League
- Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις