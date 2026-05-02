Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)

O Ολυμπιακός έκανε… πάρτι στα δύο πρώτα παιχνίδια των play offs της Euroleague κόντρα στη Μονακό, επικράτησε με +21 στο πρώτο ματς και με +30 στο δεύτερο στο ΣΕΦ, η σειρά είναι στο 2-0 και οι ερυθρόλευκοι πηγαίνουν στο Πριγκιπάτο με στόχο το break που θα τους στείλει στο Final Four στο ΟΑΚΑ.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν επιβλητικοί στο Φάληρο, σε μια φανταστική ατμόσφαιρα από τον κόσμο της ομάδας και δεν άφησαν περιθώρια στη Μονακό, διαλύοντας τη με +51 συνολικά στα δύο παιχνίδια, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα μάλιστα να έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε κάθε ματς, με εξαίρεση φυσικά τον MVP της φετινής χρονιάς, Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Ολυμπιακός στο Game 1 με τη Μονακό

O Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, είδε τον Βεζένκοφ να είναι πρώτος σκόρερ, αλλά να έχει δίπλα του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που είχε νταμπλ-νταμπλ με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, τους Κόρι Τζόσεφ και Φουρνιέ επίσης με 13 πόντους, ενώ και ο Ντόρσεϊ είχε καλή παρουσία με 11 πόντους σε 22 λεπτά.

Ο Μπαρτζώκας μοίρασε τον χρόνο, κανείς δεν έπαιξε πάνω από 25 λεπτά, ενώ σκόραραν όλοι οι παίκτες πλην του Παπανικολάου και του Τζόουνς που δεν αγωνίστηκε καθόλου.

Ο Ολυμπιακός στο Game 2 με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι, 48 ώρες μετά το 1-0 με τη Μονακό, είχε ακόμη πιο επιβλητική παρουσία, ουσιαστικά είχε καθαρίσει από το ημίχρονο το ματς, με τον Μπαρτζώκα να μοιράζει ακόμη περισσότερο τον χρόνο και κανείς να μην αγωνίζεται πάνω από 21 λεπτά, στο απόλυτο κοουτσάρισμα από τον Έλληνα τεχνικό.

Ο Βεζένκοφ ήταν ξανά πρώτος σκόρερ, μιας και είχε 21 αυτή τη φορά, ενώ ακολούθησε ο Φουρνιέ που ήταν η δεύτερη σταθερά στα δύο παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, τη θέση του εξαιρετικού Μιλουτίνοφ στο πρώτο παιχνίδι, την πήρε ο Χολ, ο οποίος σε 9 λεπτά είχε 7 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόουνς που έπαιξε 17 λεπτά στο Game 2 είχε 5 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Από εκεί και πέρα, ο Ντόρσεϊ δεν είχε καθόλου καλή παρουσία με 2 πόντους μόλις και 1/9 σουτ, αλλά και 3 ασίστ, αλλά ο ΜακΚίσικ είχε 11 πόντους. Όσον αφορά τους γκαρντ ο Τζόσεφ δεν είχε την παρουσία του πρώτου ματς, με 13 πόντους, είχε μόλις 4, αλλά ο Γουόκαπ ήταν εξαιρετικός με 10 πόντους και 4 ασίστ σε μόλις 20 λεπτά, ενώ κι ο Παπανικολάου σε 18 λεπτά είχε 6 πόντους.

Τα νούμερα του Ολυμπιακού

Tα ματς πήγαν σε αρκετά υψηλό τέμπο, αφού έγιναν στις 76.3 κατοχές, την ώρα που ο Ολυμπιακός έπαιζε στις 72.8 στην κανονική περίοδο και η Μονακό στις 74.2!

Οι Ερυθρόλευκοι σκόραραν 121.7 πόντους/100 κατοχές και δέχθηκαν μόλις 87.6 πόντους/100 κατοχές. Έτσι κατέγραψαν το εντυπωσιακό +34.1 Net Rating. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν αρκετά εύστοχη σκοράροντας με 61.6% True Shootig και σουτάροντας με το πάρα πολύ καλό 60.2% eFG! Επιπλέον εκτελούσαν 0.21 βολές ανά προσπάθεια για σουτ.

Κατέβαζαν πάνω από τα μισά συνολικά ριμπάουντ με 56.1%, έπαιρναν το 78.8% των αμυντικών και 29.2% των επιθετικών ριμπάουντ. Παράλληλα, το 55.7% των καλαθιών προέρχονταν από τελική πάσα, ενώ… χάρισαν την μπάλα στους αντιπάλους στο 15.1% των επιθέσεων τους.