Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στα πλέι άουτ της Super League
Σε δύσκολη θέση η ΑΕΛ μετά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Stoiximan Super League, την ώρα που Κηφισιά και Αστέρας πήραν «βαθιές» ανάσες. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία.
Χαμός επικρατεί στη βαθμολογία των play out της Stoiximan Super League, με το θρίλερ για την παραμονή στην κατηγορία καλά να κρατεί.
Μεγάλο «διπλό» στο Αγρίνιο πέτυχε η Κηφισιά, η οποία επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού εκτός έδρας για την 6η αγωνιστική των play out του ελληνικού πρωταθλήματος, πλέον έχει 34 βαθμούς και φαίνεται πως έχει «σφραγίσει» την παραμονή της στην κατηγορία.
Ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε στο 90+9′ την ΑΕΛ Novibet και πήρε το 1-1, σε έναν βαθμό «χρυσάφι», καθώς είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης με 28 πόντους, αφήνοντας τους Θεσσαλούς τελευταίους με 25 βαθμούς.
Ο Αστέρας πήρε τεράστια… ανάσα» με το εμφατικό 4-2 επί του Ατρόμητου και πλέον είναι ισόβαθμος με τον Πανσερραϊκό στους 28 βαθμούς, αλλά αυτή τη στιγμή παραμένει εντός της ζώνης του υποβιβασμού.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των play out της Stoiximan Super League:
Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1
Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet 1-1
Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 4-2
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (7η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 9/5)
16:00 Πανσερραϊκός-Κηφισιά Δημ. Στάδιο Σερρών
17:00 ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης AEL FC Arena
19:30 Ατρόμητος-Παναιτωλικός Δημ. Στάδιο Περιστερίου
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Τρίτη 12/5)
19:00 Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός «Θ. Κολοκοτρώνης»
19:00 Κηφισιά-Ατρόμητος Δημ. Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας
19:00 Παναιτωλικός-ΑΕΛ Γηπ. Παναιτωλικού
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 16/5)
19:00 Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά «Θ. Κολοκοτρώνης»
19:00 ΑΕΛ-Ατρόμητος AEL FC Arena
19:00 Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός Δημ. Στάδιο Σερρών
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Πέμπτη 21/5)
19:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός Δημ. Στάδιο Περιστερίου
19:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Δημ. Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας
19:00 Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης Γηπ. Παναιτωλικού
