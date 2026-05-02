Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.
Ο Βίκτορ Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της εύκολης νίκης της Άρσεναλ με 3-0 επί της Φούλαμ στο «Emirates» για την 35η αγωνιστική της Premier League.
Χάρη σε αυτή τη νίκη, η οποία ήταν η 23η στο πρωτάθλημα, οι «κανονιέρηδες» έφτασαν τους 76 βαθμούς και πλέον βρίσκονται στο +6 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ωστόσο έχει 33 παιχνίδια και όχι 35 όπως οι πρωτοπόροι.
Οσον αφορά την εξέλιξη του ματς, ο Γιόκερες πέτυχε το ένα από τα δύο αποψινά (2/5) του τέρματα μόλις στο 9′, ενώ στο 40′ ήταν εκείνος που έδωσε την τελική πάσα στον Σάκα για το 2-0 και το «μαξιλαράκι» της Άρσεναλ. Ο Σουηδός επιθετικός ήταν εκείνος που έβαλε και το «κερασάκι στην τούρτα» για την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 στο 45+4′.
Να αναφέρουμε πως στο 29′ ακυρώθηκε γκολ του Ρικάρντο Καλαφιόρι για τους γηπεδούχους, κατόπιν ελέγχου του VAR.
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Γουάιτ (83’ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Λιούις Σκέλι, Ράις (64’ Θουμπιμένδι), Έζε (78’ Ντάουμαν), Σακά (46’ Μαντουέκε), Τροσάρ, Γκιόκερες (64’ Ζεσούς).
ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Καστάιν, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Ρόμπινσον, Ριντ (64’ Κέιρνι), Λούλιτς, Γουίλσον (64’ Μπομπ), Σμιθ Ρόου (78’ Κουσί Ασαρέ), Τσουκβουέζε (64’ Κινγκ), Χιμένες (73’ Μουνίς)
Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης 35ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 01/05
Λιντς-Μπέρνλι 3-1
(8’ Σταχ, 52’ Όκαφορ, 56’ Κάλβερτ Λιούιν – 71’ Τσαούνα)
Σάββατο 02/05
Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1
(54′ Μπουένο – 17′ Μουκιέλε)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0
(15′ αυτ. Μαυροπάνος, 52′ Τιάγκο, 82′ Ντάμσγκααρντ)
Νιούκαστλ -Μπράιτον 3-1
(12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 90+6′ Μπαρνς – 61′ Χίνσελγουντ)
Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0
(9′, 45’+4′ Γκιόκερες, 40′ Σάκα)
Κυριακή 03/05
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)
Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)
Δευτέρα 04/05
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Η βαθμολογία της Premer Leagie
Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (36ης) αγωνιστικής:
Σάββατο 09/05
Λίβερπουλ-Τσέλσι (14:30)
Μπράιτον-Γουλβς (17:00)
Φούλαμ-Μπόρνμουθ (17:00)
Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (19:30)
Κυριακή 10/05
Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)
Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 11/05
Τότεναμ-Λιντς (22:00)
