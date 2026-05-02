Κόμμα μέσα στον Μάιο προαναγγέλλει η Καρυστιανού – Νέες καταγγελίες για υπονόμευση
Η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της καταγγέλλει για μια ακόμη φορά χωρίς να δίνει στοιχεία προσπάθειες διάσπασης του υπό ίδρυση κόμματος μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών.
Πολιτικές εξελίξεις εντός του Μαΐου για το υπό ίδρυση κόμμα της προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού με βίντεο ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Για μια ακόμη φορά η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει προσπάθειες διάσπασης του υπό ίδρυση κόμματος μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών, χωρίς ωστόσο να δίνει στοιχεία.
Παράλληλα κάνει λόγο για μεθοδευμένες ενέργειες διάσπασης, σημειώνοντας ότι «μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν με βαλτούς», ενώ καλεί τους υποστηρικτές της «να μην πιστεύετε τα ψεύδη και τη λασπολογία».
Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού
«Μέρα μαγιού μου μίσεψες», λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας και έχει ταυτιστεί με την Παγκόσμια ημέρα γόνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μια ημέρα ιστορικής μνήμης που διδάσκει και μας θυμίζει τα τραγικά λάθη του διχασμού. Μια μέρα που μας δείχνει πόσο μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι, παραμερίζοντας διαφορές, εγωισμούς και προσωπικές ατζέντες.
Προτάσσοντας αυτή την ενότητα στην πράξη, μέσα στο κίνημά μας, συνειδητοποιούμε πόσο θέλουν και προσπαθούν μεθοδικά να μας διχάσουν, εξαγοράζοντας κάποιους, παρασύροντας άλλους με ψεύτικες υποσχέσεις, συκοφαντώντας και αλλοιώνοντας την ίδια τη σημασία των λέξεων. Μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν με βαλτούς και αδύναμους, όσοι φοβούνται τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Γι’ αυτό σας καλώ να μην πιστεύετε τα ψεύδη και τη λασπολογία.
Είμαστε ως κίνημα ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι όσο ποτέ. Σας καλώ να μείνουμε πιστοί στον ιερό σκοπό μας, να τιμήσουμε με αγώνα έως την τελική δικαίωση όλα τα θύματα, που μας ένωσαν και οδηγούν τη δράση μας. Είναι όλοι τους αδέλφια και παιδιά μας.
Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες. Για να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουν μάνες και συγγενείς, τα παιδιά και τους αγαπημένους τους.
Για να φέρουμε την ελπίδα στη ζωή μας για τα παιδιά και την πατρίδα.
