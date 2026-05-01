Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)
Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.
Οι Νιου Γιορκ Νικς πέρασαν… πάνω από τους Ατλάντα Χοκς, με το τελικό 140-89 να στέλνει την ομάδα του «Μεγάλου Μήλου» στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.
Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα φάνηκε ότι η βραδιά δεν θα… κατέληγε καλά για τα «γεράκια», με τη διαφορά να εκτοξεύεται στο +25 (40-15) από την πρώτη περίοδο και να αυξάνεται όσο κυλούσε η ώρα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου υπήρξε και μια στιγμή μεγάλης έντασης, σε ένα ματς που γενικότερα δεν ήταν ήρεμο, με τη διαφορά στο σκορ να παίζει φυσικά το ρόλο της σε αυτό.
Συγκεκριμένα, οι Μίτσελ Ρόμπινσον και Ντάισον Ντάνιελς αντάλλαξαν κάποια «γαλλικά» και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια, πριν τελικά αποβληθούν από το ματς. Οι συμπαίκτες τους και από τις δύο ομάδες μάλιστα ήταν αυτοί που φρόντισαν να τους χωρίσουν γρήγορα, πριν η κατάσταση ξεφύγει τελείως.
Δείτε τι συνέβη…
CHAOS IN KNICKS-HAWKS 😳
Both Mitchell Robinson and Dyson Daniels were assessed with technical fouls and ejected from the game. pic.twitter.com/sjeATc59Pl
— ESPN (@espn) May 1, 2026
