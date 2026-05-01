Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Πρεμιέρα της Εθνικής πόλο γυναικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Άλλα Αθλήματα 01 Μαΐου 2026, 11:32

Πρεμιέρα της Εθνικής πόλο γυναικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Με αντίπαλο την Ιταλία ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο World Cup η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών.

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο World Cup (Παγκοσμίου Κυπέλλου), τον δεύτερο στόχου της χρονιάς. Με αισιοδοξία στο Ρότερνταμ η γαλανόλευκη, όπου τη Παρασκευή (1/5) αρχίζει ο προκριματικός γύρος της Division 1 της διοργάνωσης. Πρώτη αντίπαλος η Ιταλία στις 21.15 ώρα Ελλάδας.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Χάρης Παυλίδης ανέφερε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ τις δυσκολίες της προκριματικής φάσης και επεσήμανε ότι έχει ζητήσει από τις παίκτριες να θυμούνται πάντα ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα, αλλά και την παγκόσμια πρωταθλήτρια.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά. Όλες οι ομάδες κατεβαίνουν με την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Εμείς έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών και απουσίες. Η Φωτείνη Τριχά είναι εκτός εδώ και καιρό, όπως και από τον Ολυμπιακό. Η Βάσω Πλευρίτου και η Χριστίνα Σιούτη δεν προπονούνται τις τελευταίες ημέρες αλλά θα έρθουν στην Ολλανδία και θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείρισή τους.

Δυστυχώς, η προετοιμασία δεν γινόταν να είναι μεγάλη και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από την ομάδα να πιάσει στάνταρ αγωνιστικά όπως το καλοκαίρι που υπάρχει μεγάλη προετοιμασία. Το βασικότερο απ’ όλα είναι να προκριθούμε στην τελική φάση του Σίδνεϊ που θα μας δώσει κίνητρο για προπόνηση το καλοκαίρι και αρκετό χρόνο ώστε να προετοιμάσουμε την ομάδα και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην Αυστραλία.

Τώρα, θέλουμε να είμαστε στις έξι καλύτερες ομάδες και να προκριθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει η θέση και το βασικότερο να μην επιστρέψει κάποιο κορίτσι με τραυματισμό. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά κάθε μέρα θα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι.

Όλες οι ομάδες είναι με την καλύτερη δυνατή σύνθεση αλλά και περίπου τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όλες έχουν κάποιους τραυματισμούς επειδή οι αγώνες του Ρότερνταμ συμπίπτουν χρονικά με την κορύφωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν έχει σημασία ποιες παίζουν και ποιες δεν παίζουν. Έχω πει στα κορίτσια ότι όποια αγωνίζεται με το σκουφάκι της Εθνικής αντιπροσωπεύει τη χώρα της και την παγκόσμια πρωταθλήτρια».

Αισιόδοξες και προσγειωμένες

Οι αθλήτριες της «γαλανόλευκης» πράγματι κουβαλούν το φόρτο άλλης μιας δύσκολης σεζόν, ωστόσο αναχώρησαν αισιόδοξες για την Ολλανδία. Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας, Ελευθερία Πλευρίτου σχολίασε το γεμάτο πρόγραμμα της προκριματικής φάσης με τους καθημερινούς αγώνες. «Η ομάδα έχει προετοιμαστεί. Δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά αυτό ισχύει για όλες. Θα δώσουμε έξι παιχνίδια σε έξι ημέρες. Ο μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση και δεν είναι εύκολο. Είμαστε οκτώ ομάδες, θα προκριθούν έξι και η μία είναι η διοργανώτρια Αυστραλία. Πρώτα κοιτάμε τα ματς του ομίλου, μετά την πρόκριση, ύστερα την τελική φάση και τότε ναι θα συζητάμε για τη διατήρηση του τίτλου μας στη διοργάνωση».

Η Ιωάννα Σταματοπούλου εξήγησε ότι η κούραση «εξαφανίζεται» όταν παίζεις για την Εθνική ομάδα και δεν έκρυψε την αισιοδοξία της. «Νομίζω θα τα πάμε αρκετά καλά. Όλες οι ομάδες είναι καλές αλλά πιστεύω θα πάρουμε την πρόκριση και στην Αυστραλία να είμαστε έτοιμες για ένα μετάλλια. Αυτό είναι μακριά ακόμα. Τώρα πάμε για την πρόκριση. Κούραση υπάρχει, αλλά όταν παίζεις για τη χώρα σου αυτό πάει πίσω και προχωράς. Όλες οι αθλήτριες θα βάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαστε παγκόσμιες πρωταθλήτριες, θέλουμε να το δείχνουμε στο νερό και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».

Την παραμονή της ομάδας στο πρώτο σκαλί του βάθρου ονειρεύεται από τώρα η Βάσω Πλευρίτου και εξηγεί ότι για να γίνει αυτό η ομάδα πρέπει να έχει υπομονή και δύναμη. «Έχουμε έξι πολύ δυνατά παιχνίδια. Στόχος μας είναι η πρόκριση και στη συνέχεια να κάνουμε ό.τι καλύτερο μπορούμε στο Σίδνεϊ. Έχουμε μια καλά δομημένη ομάδα, αλλά και οι άλλες ομάδες είναι δυνατές και θεωρώ ότι θα γίνει μάχη για τις προκρίσεις. Στόχος μας σε κάθε διοργάνωση είναι να κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια. Πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε και φέτος το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και χρειάζεται υπομονή και δύναμη».

Η ελληνική ομάδα συγκροτείται από τις: Ιωάννα Σταματοπούλου, Μαρίνα Κοτσιώνη, Ελευθερία Πλευρίτου, Βασιλική Πλευρίτου, Ελένη Ξενάκη, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Αθηνά Γιαννοπούλου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Μαρία Πάτρα, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Διονυσία Κουρέτα, Νεφέλη Άννα Κρασσά, Σοφία Τορνάρου, Ασπασία Φουράκη, Ραφαέλα Σαλταμανίκα.

Την αποστολή που αναχώρησε πριν λίγο (σήμερα Πέμπτη 30/4) ακολούθησαν: ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης, ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού, Αντώνης Βλοντάκης, η φυσιοθεραπευτής Μυρτώ Βασιλοπούλου, η αναλύτρια βίντεο Κάτια Τανκέεβα, και ο μάνατζερ των εθνικών ομάδων, Γιώργος Μαργιούκλας.

Με την ομάδα ταξίδεψε και η διεθνής διαιτητής, Μαρία Δασκαλοπούλου.

Οι όμιλοι

Α: ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΗΠΑ

Β: ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

Προκριματικοί όμιλοι

1/5 21.15: ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

2/5 19.30: ΕΛΛΑΔΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ

3/5 21.15: ΕΛΛΑΔΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε 12μηνο crash test – Τι δείχνουν οι αποτιμήσεις με «ανταγωνιστές»

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Στασιμότητα στις συνομιλίες – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ιράν

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Euroleague 01.05.26

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)

Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

On Field 01.05.26

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Euroleague 01.05.26

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)

Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
On Field 01.05.26

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»

Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Ιράν στο καλοκαιρινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Euroleague 01.05.26

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)

Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
Πολιτική 01.05.26

Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα

«Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει ότι υψώνουν φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια 

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
«Χειρότερος από τον Έπσταϊν» 01.05.26

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»

Η κυκλοφορία του Michael, μιας ταινίας για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, έφερε ξανά στο προσκήνιο του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019. Και έβαλε τον σκηνοθέτη του Νταν Ριντ σε μπελάδες

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Πολιτική 01.05.26

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
On Field 01.05.26

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά – «Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή»
Απεργία 01.05.26 Upd: 12:51

Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά – «Τη φλόγα του αγών

Σειρά συγκεντρώσεων και δράσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
Τίμησαν τη μνήμη 01.05.26

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής
ΠΑΣΟΚ 01.05.26

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής

«Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Τα αποτελέσματα 01.05.26

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο

Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
