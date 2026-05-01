Οι τιμές των διαθέσιμων εισιτηρίων για το Final-4
Η ζήτηση για ένα εισιτήριο του Final-4 της Αθήνας είναι μεγάλη, όμως αντίστοιχα υψηλές είναι και οι τιμές όσων έχουν απομείνει.
Με το… ένα πόδι στο Final-4 της Euroleague στην Αθήνα βρίσκονται ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, μετά τις νίκες τους απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια, αντίστοιχα, κάνοντας το 2-0 στις σειρές τους, και πλέον χρειάζονται ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα για να επισημοποιήσουν την παρουσία τους στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Η ζήτηση προφανώς για τα εισιτήρια είναι τεράστια, όχι μόνο στην Ελλάδα όπου έχουμε δύο ομάδες, αλλά και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείς πχ. Κάτι που έχει φανεί από την ταχύτητα με την οποία «εξαφανίζονταν» τα… μαγικά χαρτάκια όταν ερχόταν η ημερομηνία για τη διάθεσή τους από τη Euroleague.
Τα εισιτήρια δεν έχουν «φύγει» όλα ακόμα, καθώς παραμένει κάποιος αριθμός διαθέσιμων για όποιον θέλει να δει από κοντά τις αναμετρήσεις. Φυσικά όμως οι τιμές είναι αρκετά… τσιμπημένες, αφού είναι δεδομένο πως ξεκινούν από τετραψήφιο αριθμό και φτάνουν ακόμα και πενταψήφιο!
Μια ματιά στο «viagogo» μπορούμε να δούμε πως η τιμή του φθηνότερου εισιτηρίου ανέρχεται στο 1.186 ευρώ ψηλά στις κεντρικές θύρες, ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ για τις γωνιακές θέσεις, ενώ στα πέταλα φτάνουν και πάνω από τα 1.800 ευρώ!
Προφανώς οι τιμές έχουν να κάνουν και με το σημείο της θέσης στην κάθε θύρα, με τις τιμές να ανεβαίνουν όσο ψάχνει κάποιος και βλέπουμε νούμερα τις τάξεως των πέντε, έξι, και επτά χιλιάδων ευρώ. Τέλος, υπάρχουν και εκείνα που φτάνουν και τον πενταψήφιο αριθμό, φτάνοντας ακόμα και τις 13.000 ευρώ για ένα premium εισιτήριο.
- Οι τιμές των διαθέσιμων εισιτηρίων για το Final-4
