Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)

Η Φενέρ νίκησε και στο Game 2 τη Ζαλγκίρις και είναι έτοιμη να κλείσει εισιτήρια για Αθήνα και το Final-4, αφού πια βρίσκεται μια νίκη μακριά από αυτό. Μετά το 86-74 των πρωταθλητών Ευρώπης επί της λιθουανικής ομάδας, ο Λιθουανός τεχνικός των νικητών Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήγε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για να δεχθεί ερωτήσεις, ωστόσο αυτή έληξε απότομα.

Συγκεκριμένα, ο Σάρας δέχθηκε μια ερώτηση που η αλήθεια είναι ότι δεν… έβγαλε κανένα νόημα, σχετικά με το «αν επιθυμεί η ομάδα του να δείξει την ίδια προσπάθεια και στο Final-4 της Αθήνας, αν προκριθεί». Αμέσως, ο τεχνικός της Φενέρ έκανε λόγο για «έλλειψη σεβασμού στην ομάδα του» και αποχώρηση από την αίθουσα, χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.

Υπενθυμίζεται, κάτι αντίστοιχο είχε επαναλάβει και τέλη Μαρτίου μετά την ήττα της ομάδας του από τη Ζαλγκίρις στην Τουρκία.

