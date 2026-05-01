Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.
Η Φενέρ νίκησε και στο Game 2 τη Ζαλγκίρις και είναι έτοιμη να κλείσει εισιτήρια για Αθήνα και το Final-4, αφού πια βρίσκεται μια νίκη μακριά από αυτό. Μετά το 86-74 των πρωταθλητών Ευρώπης επί της λιθουανικής ομάδας, ο Λιθουανός τεχνικός των νικητών Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήγε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για να δεχθεί ερωτήσεις, ωστόσο αυτή έληξε απότομα.
Συγκεκριμένα, ο Σάρας δέχθηκε μια ερώτηση που η αλήθεια είναι ότι δεν… έβγαλε κανένα νόημα, σχετικά με το «αν επιθυμεί η ομάδα του να δείξει την ίδια προσπάθεια και στο Final-4 της Αθήνας, αν προκριθεί». Αμέσως, ο τεχνικός της Φενέρ έκανε λόγο για «έλλειψη σεβασμού στην ομάδα του» και αποχώρηση από την αίθουσα, χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.
Υπενθυμίζεται, κάτι αντίστοιχο είχε επαναλάβει και τέλη Μαρτίου μετά την ήττα της ομάδας του από τη Ζαλγκίρις στην Τουρκία.
Δείτε τι συνέβη
“This effort from team in the Final Four… That is a disrespectful question.”
Sarunas Jasikevicius wasn’t having it: the job’s not done yet, and the Final Four spot is far from secured. 🔐#Fenerbahçe #fenerbahçebeko pic.twitter.com/cQE5aa0fMe
— Basketball Sphere (@BSphere_) April 30, 2026
