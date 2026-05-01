Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πότε θα προσαυξάνεται η σύνταξη

Προσαύξηση στο εισόδημά τους ανά πενταετία θα λαμβάνουν οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, οι οποίοι πλησιάζουν σε αριθμό τα 300.000 άτομα.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προσανατολίζονται προς μία τέτοια ρύθμιση, αντί της σημερινής πρακτικής της σωρευτικής αναπροσαρμογής μετά τη διακοπή της απασχόλησης και την καταβολή εφάπαξ του ποσού.

Οι προσαυξήσεις

Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ταχύτερη ανταπόδοση των εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και στην αποφυγή δημιουργίας νέας αναμονής λόγω εκκρεμών επανυπολογισμών.

Σήμερα, οι προσαυξήσεις που προκύπτουν από την απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της εργασίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να πρέπει να περιμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να δουν το πραγματικό όφελος από τις εισφορές που έχουν καταβάλει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέτρο της απασχόλησης των συνταξιούχων έχει μεγάλη απήχηση, καθώς, όπως προβλέπεται στον νέο προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, τα έσοδα από τον ειδικό πόρο θα ανέλθουν το 2026 στα 124 εκατομμύρια ευρώ.

Τα οφέλη

Άλλωστε η κατάργηση της περικοπής 30% που επιβαλλόταν στη σύνταξή τους ως ποινή λόγω απασχόλησης αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο επιστροφής τους στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας προσαύξηση στη σύνταξή τους. Ο ειδικός πόρος αποτελεί καθαρό, μη ανταποδοτικό έσοδο για τον ΕΦΚΑ, καθώς δεν επιστρέφεται ως μελλοντική παροχή.

Για τους μισθωτούς συνταξιούχους ανέρχεται στο 10% του μισθού, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους αντιστοιχεί στο 50% της εισφοράς του κλάδου σύνταξης που έχουν επιλέξει.

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι καταβάλλουν κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές τους, όπως κάθε εργαζόμενος και το όφελος για τους ίδιους δεν περιορίζεται στο πρόσθετο εισόδημα από την εργασία αλλά στο ότι δικαιούνται και μόνιμη προσαύξηση στη σύνταξή τους με βάση τις εισφορές που κατέβαλαν.

Η προσαύξηση ανέρχεται σε 0,77% των αποδοχών για κάθε έτος εργασίας για τους μισθωτούς, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει.

Όπως εκτιμάται η μετάβαση σε πενταετή επανυπολογισμό θα διευκολύνει τη διαχείριση των υποθέσεων από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, περιορίζοντας τον όγκο των αιτήσεων που συσσωρεύονται όταν μεγάλος αριθμός συνταξιούχων διακόπτει ταυτόχρονα την εργασία του.

Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει στους ασφαλισμένους να ενισχύουν το εισόδημά τους όσο παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο σε μια περίοδο ελλείψεων προσωπικού σε συγκεκριμένους κλάδους.