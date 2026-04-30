Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Προειδοποίηση της ΔΟΕ: Νομικοί κίνδυνοι για ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητές στη Σενεγάλη
Άλλα Αθλήματα 30 Απριλίου 2026, 10:30

Προειδοποίηση της ΔΟΕ: Νομικοί κίνδυνοι για ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητές στη Σενεγάλη

Οι αυστηροί νόμοι στο Ντακάρ φέρνουν στο προσκήνιο τη σύγκρουση αθλητισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που διαμορφώνεται ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Νεότητας του 2026 στο Ντακάρ, με τη ΔΟΕ να απευθύνει προειδοποιήσεις προς τους συμμετέχοντες αθλητές σχετικά με τη συμπεριφορά τους στη διοργανώτρια χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αθλητές έχουν ενημερωθεί να αποφεύγουν δημόσιες εκδηλώσεις οικειότητας που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως ένδειξη ομοφυλοφιλίας, καθώς η σχετική νομοθεσία στη Σενεγάλη προβλέπει αυστηρές ποινές.

Η διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου στο Ντακάρ, αφορά αθλητές ηλικίας 15 έως 18 ετών και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ΔΟΕ για την ανάπτυξη του αθλητισμού στις νεότερες ηλικίες. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο της χώρας δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον, καθώς η ομοφυλοφιλία τιμωρείται ποινικά.

Πρόσφατη νομοθετική αλλαγή ενίσχυσε περαιτέρω τις κυρώσεις, αυξάνοντας τις ποινές φυλάκισης για ομοφυλοφιλικές σχέσεις έως και τα δέκα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα προβλέπονται σημαντικά χρηματικά πρόστιμα. Επιπλέον, η νομοθεσία επεκτείνεται και σε αυτό που ορίζεται ως «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης και δράσης οργανώσεων και ατόμων.

Το ζήτημα φέρνει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό δίλημμα για το ολυμπιακό κίνημα: πώς μπορεί να διασφαλιστεί η καθολικότητα και η ένταξη στον αθλητισμό όταν οι διοργανώσεις φιλοξενούνται σε χώρες με διαφορετικά νομικά και κοινωνικά πρότυπα. Από τη μία πλευρά, η ΔΟΕ προωθεί αξίες όπως η ισότητα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας. Από την άλλη, καλείται να λειτουργήσει εντός των νόμων των κρατών που φιλοξενούν τις διοργανώσεις.

Η περίπτωση της Σενεγάλης αναδεικνύει με έντονο τρόπο αυτή τη σύγκρουση. Οι αθλητές καλούνται όχι μόνο να ανταγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να προσαρμοστούν σε ένα νομικό πλαίσιο που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την προσωπική τους έκφραση. Ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους, που βρίσκονται σε κρίσιμη φάση διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους, η πίεση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Καθώς πλησιάζει η έναρξη των Αγώνων, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις αθλητικές επιδόσεις, αλλά επεκτείνεται και στο κατά πόσο η διοργάνωση θα καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στον σεβασμό των τοπικών νόμων και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση, το Ντακάρ 2026 αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο τεστ για τον ρόλο του αθλητισμού σε έναν κόσμο με έντονες πολιτισμικές και νομικές αντιθέσεις.

Τράπεζες
Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Κόσμος
Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)

Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...

Ποδόσφαιρο 30.04.26

Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)

Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...

Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία

Ο θρύλος της Τσέλσι, Τζον Τέρι στηρίζει σκληρή γραμμή για τα επιδόματα και τις απελάσεις – Έντονες αντιδράσεις για τη δημόσια τοποθέτησή του

Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;

Νέα πρόταση από τη FIFA για υποχρεωτική παρουσία «προϊόντος ακαδημιών» σε κάθε ομάδα – Στόχος η ενίσχυση των νέων, προβληματισμός για την ελευθερία των συλλόγων.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)
Μπάσκετ 29.04.26

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
Σφοδρά πυρά 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Ευελπίδων 30.04.26

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος - Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα - Η υπερασπιστική γραμμή του

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
Global Sumud Flotilla 30.04.26

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος για τις ΗΠΑ – Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
Ακρόαση στο Κογκρέσο 30.04.26

Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ - Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε στις ΗΠΑ 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Ανοιχτά της Κρήτης 30.04.26

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Στη Βουλή 30.04.26

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

