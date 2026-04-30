Προειδοποίηση της ΔΟΕ: Νομικοί κίνδυνοι για ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητές στη Σενεγάλη
Οι αυστηροί νόμοι στο Ντακάρ φέρνουν στο προσκήνιο τη σύγκρουση αθλητισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που διαμορφώνεται ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Νεότητας του 2026 στο Ντακάρ, με τη ΔΟΕ να απευθύνει προειδοποιήσεις προς τους συμμετέχοντες αθλητές σχετικά με τη συμπεριφορά τους στη διοργανώτρια χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αθλητές έχουν ενημερωθεί να αποφεύγουν δημόσιες εκδηλώσεις οικειότητας που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως ένδειξη ομοφυλοφιλίας, καθώς η σχετική νομοθεσία στη Σενεγάλη προβλέπει αυστηρές ποινές.
Η διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου στο Ντακάρ, αφορά αθλητές ηλικίας 15 έως 18 ετών και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ΔΟΕ για την ανάπτυξη του αθλητισμού στις νεότερες ηλικίες. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο της χώρας δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον, καθώς η ομοφυλοφιλία τιμωρείται ποινικά.
Πρόσφατη νομοθετική αλλαγή ενίσχυσε περαιτέρω τις κυρώσεις, αυξάνοντας τις ποινές φυλάκισης για ομοφυλοφιλικές σχέσεις έως και τα δέκα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα προβλέπονται σημαντικά χρηματικά πρόστιμα. Επιπλέον, η νομοθεσία επεκτείνεται και σε αυτό που ορίζεται ως «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης και δράσης οργανώσεων και ατόμων.
Το ζήτημα φέρνει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό δίλημμα για το ολυμπιακό κίνημα: πώς μπορεί να διασφαλιστεί η καθολικότητα και η ένταξη στον αθλητισμό όταν οι διοργανώσεις φιλοξενούνται σε χώρες με διαφορετικά νομικά και κοινωνικά πρότυπα. Από τη μία πλευρά, η ΔΟΕ προωθεί αξίες όπως η ισότητα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας. Από την άλλη, καλείται να λειτουργήσει εντός των νόμων των κρατών που φιλοξενούν τις διοργανώσεις.
Η περίπτωση της Σενεγάλης αναδεικνύει με έντονο τρόπο αυτή τη σύγκρουση. Οι αθλητές καλούνται όχι μόνο να ανταγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να προσαρμοστούν σε ένα νομικό πλαίσιο που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την προσωπική τους έκφραση. Ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους, που βρίσκονται σε κρίσιμη φάση διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους, η πίεση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Καθώς πλησιάζει η έναρξη των Αγώνων, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις αθλητικές επιδόσεις, αλλά επεκτείνεται και στο κατά πόσο η διοργάνωση θα καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στον σεβασμό των τοπικών νόμων και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση, το Ντακάρ 2026 αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο τεστ για τον ρόλο του αθλητισμού σε έναν κόσμο με έντονες πολιτισμικές και νομικές αντιθέσεις.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις