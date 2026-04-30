Μπράγκα – Φράιμπουργκ 2-1: Βήμα πρόκρισης των Πορτογάλων στο 92′ (vids)

Η Μπράγκα πέτυχε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Φράιμπουργκ, στον πρώτο ημιτελικό των δύο ομάδων για το Europa League και οι Πορτογάλοι έχουν πλέον το προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως το γκολ που χάρισε τη νίκη στην γηπεδούχο ομάδα, πέτυχε ο Ντόργκελες στο 92′ και αυτό το γκολ δίνει μεγάλη ώθηση στους Πορτογάλους, ενόψει της ρεβάνς στην Γερμανία.

Η Μπράγκα είχε ονειρικό ξεκίνημα στον αγώνα, καθώς οι Πορτογάλοι κατάφεραν να αιφνιδιάσουν την Φράιμπουργκ, ανοίγοντας το σκορ στα πρώτα λεπτά.





Ο Τικνάζ εκμεταλλεύτηκε την ωραία σέντρα του Σάλασαρ και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας έτσι το 1-0 για τους γηπεδούχους, στο όγδοο λεπτό της αναμέτρησης.

Η «απάντηση» όμως της Φράιμπουργκ ήταν άμεση, καθώς η γερμανική ομάδα ισοφάρισε 1-1 στο 15’, με τον Γκριφό να νικάει τον Χόρνισεκ.





Έχασε πέναλτι η Μπράγκα

Η πορτογαλική ομάδα είχε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν πέναλτι.

Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Τικνάζ, αλλά ο πορτιέρε της Φράιμπουργκ, Ατουμπολού πραγματοποίησε εξαιρετική απόκρουση.





Νίκη στις καθυστερήσεις για τους Πορτογάλους

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα έμεναν στο 1-1, ο Ντόργκελες «χτύπησε» στις καθυστερήσεις και πιο συγκεκριμένα στο 92′ χαρίζοντας την μεγάλη νίκη στην πορτογαλική ομάδα με 2-1.





Μπράγκα: Χόρνισεκ, Βίκτορ Γκόμεζ, Βίκτορ Καρβάλιο, Ζοάο Μουτίνιο, Σάλαζαρ (72′ Ναβάρο, Λαγκερμπάιγκε, Πάουλο Ολιβέιρα, Παού Βίκτορ, Όρτα (25′ Ντόργκελες), Γκόρμπι, Τίκναζ.

Φράιμπουργκ: Ατουμπολού, Τρέου, Γκίντερ, Λίενχαρτ, Μακένγκο, Έγκεσταιν, Μανζάμπι, Μπέστε, Γκριφό (81′ Σκέρχαρντ), Σουζούκι (81′ Χόλερ), Ματάνοβιτς.