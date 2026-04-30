Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;

Μια από τις πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο εξετάζει η FIFA, ανοίγοντας τη συζήτηση για την υποχρεωτική παρουσία ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, προερχόμενου από τις ακαδημίες, σε κάθε αρχική ενδεκάδα.

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της FIFA στο Βανκούβερ, προβλέπει ότι οι ομάδες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν παίκτη κάτω των 20 ή 21 ετών – και μάλιστα «τσικό», δηλαδή προϊόν της δικής τους ακαδημίας – στο γήπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της FIFA για ενίσχυση της ανάπτυξης ταλέντων και επαναφορά της σημασίας των ακαδημιών σε ένα ποδόσφαιρο που γίνεται ολοένα και πιο εμπορευματοποιημένο. Η βασική λογική είναι ότι οι σύλλογοι, υπό την πίεση αποτελεσμάτων και επενδύσεων, συχνά παραμελούν την ανάδειξη νέων παικτών, επιλέγοντας έτοιμες λύσεις από την αγορά. Με την επιβολή ενός τέτοιου κανόνα, η FIFA επιχειρεί να δημιουργήσει χώρο για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές στο υψηλότερο επίπεδο.

Ωστόσο, η πρόταση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς έχει εγκριθεί η έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – συλλόγους, λίγκες, παίκτες και ομοσπονδίες – πριν επιστρέψει προς τελική έγκριση στο Συμβούλιο της FIFA το επόμενο έτος. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η διεθνής ομοσπονδία αντιλαμβάνεται τη σημασία αλλά και τη δυσκολία εφαρμογής ενός τόσο παρεμβατικού μέτρου.

Παράλληλα, το ίδιο Συμβούλιο προχώρησε και σε άλλες αποφάσεις που αφορούν την πειθαρχία και το format των διοργανώσεων. Σε συνεργασία με το IFAB, εξετάστηκαν αυστηρότερες ποινές για συμπεριφορές όπως η κάλυψη του στόματος για προσβολές προς διαιτητές ή αντιπάλους, καθώς και η αποχώρηση παικτών από τον αγωνιστικό χώρο ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Επιπλέον, ενόψει του FIFA World Cup 2026, αποφασίστηκε η διαγραφή των κίτρινων καρτών σε συγκεκριμένα στάδια της διοργάνωσης, λόγω της διεύρυνσης του format.

Στο οικονομικό επίπεδο, η FIFA ανακοίνωσε αύξηση των συνολικών εσόδων που θα διανεμηθούν στις συμμετέχουσες ομοσπονδίες, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 871 εκατομμύρια ευρώ και τον νικητή να λαμβάνει περίπου 43 εκατομμύρια, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Η πρόταση για υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα, ωστόσο, είναι αυτή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις περισσότερες αντιδράσεις. Από τη μία πλευρά, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη νέων παικτών και τη βιωσιμότητα των ακαδημιών. Από την άλλη, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αυτονομία των προπονητών και τη λειτουργία των συλλόγων σε επίπεδο κορυφαίου ανταγωνισμού.

Σε ένα ποδόσφαιρο που αλλάζει διαρκώς, η FIFA επιχειρεί για ακόμη μία φορά να παρέμβει στους κανόνες του παιχνιδιού. Το αν αυτή η παρέμβαση θα οδηγήσει σε μια νέα γενιά ταλέντων ή σε έναν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων, μένει να φανεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συζήτηση για το μέλλον των ακαδημιών και των νέων ποδοσφαιριστών μπαίνει πλέον στο επίκεντρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.