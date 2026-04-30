Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;
Ποδόσφαιρο 30 Απριλίου 2026, 08:15

Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;

Νέα πρόταση από τη FIFA για υποχρεωτική παρουσία «προϊόντος ακαδημιών» σε κάθε ομάδα – Στόχος η ενίσχυση των νέων, προβληματισμός για την ελευθερία των συλλόγων.

Γιώργος Μαζιάς
Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Μια από τις πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο εξετάζει η FIFA, ανοίγοντας τη συζήτηση για την υποχρεωτική παρουσία ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, προερχόμενου από τις ακαδημίες, σε κάθε αρχική ενδεκάδα.

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της FIFA στο Βανκούβερ, προβλέπει ότι οι ομάδες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν παίκτη κάτω των 20 ή 21 ετών – και μάλιστα «τσικό», δηλαδή προϊόν της δικής τους ακαδημίας – στο γήπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της FIFA για ενίσχυση της ανάπτυξης ταλέντων και επαναφορά της σημασίας των ακαδημιών σε ένα ποδόσφαιρο που γίνεται ολοένα και πιο εμπορευματοποιημένο. Η βασική λογική είναι ότι οι σύλλογοι, υπό την πίεση αποτελεσμάτων και επενδύσεων, συχνά παραμελούν την ανάδειξη νέων παικτών, επιλέγοντας έτοιμες λύσεις από την αγορά. Με την επιβολή ενός τέτοιου κανόνα, η FIFA επιχειρεί να δημιουργήσει χώρο για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές στο υψηλότερο επίπεδο.

Ωστόσο, η πρόταση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς έχει εγκριθεί η έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – συλλόγους, λίγκες, παίκτες και ομοσπονδίες – πριν επιστρέψει προς τελική έγκριση στο Συμβούλιο της FIFA το επόμενο έτος. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η διεθνής ομοσπονδία αντιλαμβάνεται τη σημασία αλλά και τη δυσκολία εφαρμογής ενός τόσο παρεμβατικού μέτρου.

Παράλληλα, το ίδιο Συμβούλιο προχώρησε και σε άλλες αποφάσεις που αφορούν την πειθαρχία και το format των διοργανώσεων. Σε συνεργασία με το IFAB, εξετάστηκαν αυστηρότερες ποινές για συμπεριφορές όπως η κάλυψη του στόματος για προσβολές προς διαιτητές ή αντιπάλους, καθώς και η αποχώρηση παικτών από τον αγωνιστικό χώρο ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Επιπλέον, ενόψει του FIFA World Cup 2026, αποφασίστηκε η διαγραφή των κίτρινων καρτών σε συγκεκριμένα στάδια της διοργάνωσης, λόγω της διεύρυνσης του format.

Στο οικονομικό επίπεδο, η FIFA ανακοίνωσε αύξηση των συνολικών εσόδων που θα διανεμηθούν στις συμμετέχουσες ομοσπονδίες, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 871 εκατομμύρια ευρώ και τον νικητή να λαμβάνει περίπου 43 εκατομμύρια, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Η πρόταση για υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα, ωστόσο, είναι αυτή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις περισσότερες αντιδράσεις. Από τη μία πλευρά, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη νέων παικτών και τη βιωσιμότητα των ακαδημιών. Από την άλλη, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αυτονομία των προπονητών και τη λειτουργία των συλλόγων σε επίπεδο κορυφαίου ανταγωνισμού.

Σε ένα ποδόσφαιρο που αλλάζει διαρκώς, η FIFA επιχειρεί για ακόμη μία φορά να παρέμβει στους κανόνες του παιχνιδιού. Το αν αυτή η παρέμβαση θα οδηγήσει σε μια νέα γενιά ταλέντων ή σε έναν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων, μένει να φανεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συζήτηση για το μέλλον των ακαδημιών και των νέων ποδοσφαιριστών μπαίνει πλέον στο επίκεντρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

ΑΔΜΗΕ: Με τροπολογία η χρηματοδότηση ΑΜΚ από τον κρατικό προϋπολογισμό

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Axios: Σχέδιο CENTCOME για ισχυρό πλήγμα στο Ιράν

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ποδόσφαιρο 30.04.26

Champions League 30.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Champions League 30.04.26

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)
Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος σε podcast και εξήγησε ότι ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο επιλέγει τον δεύτερο γιατί μαζί του ταυτίζεται περισσότερο.

Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)
«Ντρίμπλα» ή ειλικρινή απάντηση; Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε αυθόρμητα σε δύο οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας για το αν θα καλέσει στο προσεχές Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Ο δικός του ο δρόμος
Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική
Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας
Ιράν και ΗΠΑ πήγαν στις συνομιλίες με την ίδια «κόκκινη γραμμή»: το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη έχει ως μοχλό πίεσης το Ορμούζ, η Ουάσιγκτον κυρώσεις και βόμβες. Ο κόσμος ζει συνθήκες που χαρακτηρίζονται «ψυχρός πόλεμος»

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι
Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό με το πατίνι προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
Η Ουάσιγκτον ταπεινώνεται και ο Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, διαπίστωσε ο Μερτς. Και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

ΕΦΚΑ: Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές
Τα αναδρομικά αφορούν περιπτώσεις επανυπολογισμών συντάξεων, προσαυξήσεων από παράλληλη ασφάλιση, υπερβολικών κρατήσεων εισφορών και επιστροφών σε στρατιωτικούς

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Axios: H CENTCOM θα παρουσιάσει στον Τραμπ σχέδιο για σύντομο και ισχυρό πλήγμα κατά του Ιράν
ΗΠΑ και Ιράν, επιστρέφουν στη ρητορική των απειλών -Αναφορές ότι η CENTCOM θα ενημερώσει τον Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει τα φονικά πλήγματα στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»
Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;
Το ενεργειακό σοκ έχει διαχυθεί στην οικονομία και απειλεί την Ευρώπη με νέα πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις κλυδωνίζονται, καθώς αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από το νέο κύμα ακρίβειας.

Ακίνητα: Ανακαίνιση, ενεργειακή απόδοση και αλλαγή χρήσης – Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου
30+1 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα ακίνητα που διαθέτουν και να μη χάσουν τα χρήματά τους

Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάρρευσης» του ιρανικού καθεστώτος, το αδιέξοδο στον Περσικό παραμένει - Ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

