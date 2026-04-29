sports betsson
Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος σε podcast και εξήγησε ότι ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο επιλέγει τον δεύτερο γιατί μαζί του ταυτίζεται περισσότερο.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Spotlight

Προσκεκλημένος στο podcast του πρώην μπασκεμπολίστα του NBA, Γκόραν Ντράγκιτς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τον ποιον θεωρεί καλύτερο ανάμεσα στους Λιονέλ Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο».

Ο «Greek Freak» εξήγησε πως αν και ο Αργεντινός είναι πιθανότητα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ο ίδιος επιλέγει τον Πορτογάλο καθώς ταυτίζεται περισσότερο μαζί του.

«Είναι σαν να με βάζεις να διαλέξω ανάμεσα στον Μάικλ Τζόρνταν και τον Λεμπρόν Τζέιμς» είπε αρχικά ο Αντετοκούνμπο και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι ο Μέσι είναι καθαρό ταλέντο και, με τη δουλειά και την πειθαρχία που έδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, παρέμεινε στην κορυφή, πιθανότατα είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Αλλά, προσωπικά, ταυτίζομαι και νιώθω πιο κοντά στους ανθρώπους που μου μοιάζουν: σκληρή δουλειά, πειθαρχία, φροντίδα του σώματος, συνέπεια για πολλά χρόνια. Ο Κριστιάνο είναι 41 ετών και παίζει σε υψηλό επίπεδο, οπότε η νοοτροπία μου πλησιάζει περισσότερο σε αυτήν του Κριστιάνο Ρονάλντο».

Εν συνεχεία ο σταρ των Μπακς, τόνισε πως δεν συμφωνεί με την τόσο μεγάλη «αυτοπροβολή» του ποδοσφαιριστή της Αλ Νασρ, εξηγώντας πως ο ίδιος προτιμά τους χαμηλούς τόνους.

«Στον Κριστιάνο αρέσει να προβάλλεται περισσότερο από ό,τι σε μένα, εγώ δεν είμαι έτσι, αλλά όταν πρόκειται για το παιχνίδι και την αγάπη γι’ αυτό, τη συνέπεια και τη σκληρή δουλειά, το να ανεβάζεις το επίπεδο και να συνεχίζεις να βελτιώνεσαι… Μοιάζω περισσότερο στον Ρονάλντο όταν μου κάνεις αυτή την ερώτηση».

Τέλος ο Γιάννης προχώρησε σε μια σύγκριση των όσων έχουν πετύχει οι  δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου και σημείωσε πως πως αν φτάσεις σε σημείο να μπαίνεις στην κουβέντα για τον κορυφαίο όλων των εποχών είσαι ήδη πετυχημένος.

«Αν δεις τι έχουν καταφέρει στην καριέρα τους: οκτώ Χρυσές Μπάλες έναντι πέντε, ο ένας κατέκτησε το Μουντιάλ και ο άλλος όχι, πέντε Champions League έναντι τεσσάρων. Είναι θέμα προτίμησης. Και το πιο σημαντικό, από τη στιγμή που φτάνεις στο σημείο να λες “Μέσι ή Ρονάλντο;”, έχεις ήδη κερδίσει. Μακάρι να μπορούσα να φτάσω στο σημείο όπου ο κόσμος θα έλεγε “Τζόρνταν ή Γιάννης;”».

Headlines:
World
Fed: «Στον πάγο» τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Fed: «Στον πάγο» τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Κόσμος
Τραμπ: Ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

Τραμπ: Ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
betson_textlink
Stream sports
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Cookies