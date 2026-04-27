Ο «συναγερμός» του Μπαρτζώκα και η… Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης την Μονακό στο ΣΕΦ, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των δύο ομάδων για τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι πειραιώτες σκέφτονται μόνο το… 1-0 απέναντι στους Μονεγάσκους.

Η νίκη είναι το μοναδικό ζητούμενο για την ομάδα του λιμανιού αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδος θα είναι εύκολη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή την στιγμή για τους πειραιώτες είναι να πέσουν στην «παγίδα», ότι η Μονακό έχει πολλά προβλήματα που δεν της επιτρέπουν να σταθεί ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αυτή η νοοτροπία δεν πρέπει να έχει θέση στους «ερυθρόλευκους», μια μέρα πριν από την πρώτη «μάχη» απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου και ο προπονητής του Ολυμπιακού, φρόντισε να κάνει το αυτονόητο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήχησε τον «συναγερμό» με τις δηλώσεις που έκανε για την σειρά με τους Μονεγάσκους και αυτό ακριβώς έπρεπε να κάνει. Όχι γιατί είδε σημάδια χαλάρωσης από τους παίκτες του, αλλά γιατί δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ειδικά όταν αναφερόμαστε σε πλέι οφ, που θα κρίνουν την πρόκριση στο final 4 της διοργάνωσης.

Θα είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι η Μονακό θα έρθει στην χώρα μας για να «βγάλει την υποχρέωση» στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς. Αντιθέτως, τα προβλήματα που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα χαλύβδωσαν την ομάδα του Πριγκιπάτου και την έκαναν πιο επικίνδυνη.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να έχουν στο μυαλό τους το πάθημα της Μπαρτσελόνα, η οποία πήγε με τουπέ στον αγώνα με την Μονακό, για την πρόκριση στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το πλήρωσε ακριβά.

Είναι προφανές πως οι Καταλανοί δεν είχαν τη σωστή νοοτροπία απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε τίποτα να χάσει. Ο Μπαρτζώκας λοιπόν εστίασε στην κρισιμότητα των αναμετρήσεων και ορθώς έπραξε γιατί ο Ολυμπιακός δεν επιτρέπεται να χαλαρώσει ούτε δευτερόλεπτο.

Πρέπει να μπει στο αυριανό παιχνίδι σα να παίζει όλη του την χρονιά σ’ ένα ματς και καλείται να δώσει το 100% για να πετύχει τον στόχο του.

Σίγουρα ένα στοιχείο της αναμέτρησης στο οποίο οι πρωταθλητές Ελλάδας θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα, έχει να κάνει με την υπεροπλία στην θέση «πέντε». Ο Ολυμπιακός έχει την κορυφαία τριάδα σέντερ στην Ευρώπη και πρέπει να περάσει την μπάλα στην ρακέτα των Μονεγάσκων.

Ειδικά αν ο Τάις δεν καταφέρει ν’ αγωνιστεί τα πράγματα θα είναι ακόμα δυσκολότερα για την Μονακό στην θέση «πέντε» αλλά όπως και να’ χουν τα πράγματα, ο Ολυμπιακός υπερτερεί στους σέντερ και πρέπει να εκμεταλλευτεί την υπεροχή του.