Ο Γκριμάλντο παραδέχεται ότι καλοβλέπει τη Μίλαν
Ο άσσος της Μπάγερ Λεβερκούζεν Αλεξ Γκριμάλντο μίλησε για την προοπτική να μετακομίσει στο Μιλάνο: «Ποτέ μη λες ποτέ»!
Ο Άλεξ Γκριμάλντο θέλει και δεν το κρύβει. «Ποτέ μη λες ποτέ», δήλωσε ο άσος της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ιταλία και στη Μίλαν. Παρότι ο 30χρονος αριστερός μπακ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα της Γερμανίας μιλάει ανοιχτά για το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Μιλάνο και θεωρεί ότι η Μίλαν ότι μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Τυχαίο;
«Είναι η Μίλαν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα της Ιταλίας», ρωτήθηκε ο Γκιμάλντο από τον δημοσιογράφο Αλεσάντρο Σκιαβόνε του MianNews.it! Και συμφώνησε!
Διαβάστε την απάντησή του: «Ναι, ακριβώς. Όπως είπα, η Μίλαν είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ιταλία. Αν όχι ο μεγαλύτερος. Aς δούμε τι θα συμβεί αυτό το καλοκαίρι».
Το σενάριο της μετακόμισης του Γκριμάλντο στη Μίλαν δεν είναι τωρινό. Όμως, όσο περνάει ο καιρός ο 30χρονος ακραίος μπακ φωνάζει για το ποιον θα επιθυμούσε να είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Κάνει ό,τι μπορεί για να τα καταφέρει.
«Είμαι χαρούμενος στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αλλά η Μίλαν είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ιταλία με ένα απίστευτο γήπεδο, οπαδούς και ομάδα (σ.σ. γέλια]. Αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος στη Γερμανία. Θα δούμε.», δήλωσε, αρχικά ο Γκριμάλντο.
Ο Γκριμάλντο εξήγησε ότι το να παίζεις για κορυφαίους συλλόγους παραμένει η φιλοδοξία κάθε παίκτη, ενώ παράλληλα επαίνεσε την ανταγωνιστική ταυτότητα της Μίλαν. Και κατέληξε: «Εμείς οι παίκτες θέλουμε να παίζουμε για τους καλύτερους συλλόγους στον κόσμο, και η Μίλαν είναι μια ιστορική ομάδα. Μιλάμε για έναν σύλλογο που πάντα παλεύει για να κερδίσει. Στα μάτια μου, η Μίλαν είναι ένας ελκυστικός σύλλογος».
ESCLUSIVA MN – Alex Grimaldo: «L’interesse del Milan? Felice al Leverkusen ma il Milan è come il Real Madrid in Spagna. Mai dire mai, vediamo in estate»https://t.co/L1mkPOrsP2
— MilanNews.it (@MilanNewsit) April 27, 2026
- Ο Γκριμάλντο παραδέχεται ότι καλοβλέπει τη Μίλαν
