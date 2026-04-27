Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην απόφαση του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά την πρόσφατη απόφαση του Πλημμελειοδικείου.

«Έχουμε εκτροπή. Έχει υπονομευθεί ευθέως η διάκριση των εξουσιών. Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι δεν έχουμε γίνει Ουγγαρία. Πάμε και βήματα παρακάτω. Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό» σημείωσε σε υψηλούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στους εκπροσώπους του τύπου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του πρόκειται να καταθέσει αίτημα για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα ζητήσει την κλήση του Ταλ Ντίλιαν προκειμένου να προσκομίσει στη Βουλή τα έγγραφα που επικαλείται.

Το ερώτημα του in και η Εξεταστική επιτροπή

Σε ερώτηση του in για το αν θα ληφθούν πρωτοβουλίες από τον ίδιο προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το αίτημα θα κατατεθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

«Θα επικοινωνήσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα, τα δημοκρατικά, για να στηρίξουμε την πρόταση αυτή, το αίτημα αυτό που χρειάζεται 120 ψήφους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο» επισήμανε μεταξύ άλλων, ενώ προανήγγειλε σειρά επαφών προκειμένου να δοθεί δυναμική απάντηση στην κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)

Δεν αποκλείεται η πρόταση δυσπιστίας

Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης του in αφορούσε το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Ο επικεφαλής του Κινήματος δεν το απέκλεισε.

Ωστόσο, όπως εξήγησε «αυτή η ιστορία αφορά 11 εκατομμύρια Έλληνες» και συμπλήρωσε ότι «γι’ αυτό βάζει το ζήτημα ευρύτερα κοινωνικά».

Εκτίμησε, δε, ότι «πρέπει να κινητοποιηθούν μαζικά κοινωνικές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους θεσμούς, από την αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, την κοινωνία των πολιτών, τους δικηγορικούς συλλόγους». Όπως είπε «πρέπει να μπει μέσα από ένα ευρύ μέτωπο φραγμός, εμπόδιο στην παρακμή».

Επιπλέον, επισήμανε ότι το κόμμα του θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις γι’ αυτό το μέτωπο. Εντούτοις, δεν απέκλεισε νέες θεσμικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)

«Τις πρωτοβουλίες που είναι να πάρουμε στη Βουλή, θα τις πάρουμε, αλλά πρέπει να πάρουμε και μαζικές πρωτοβουλίες στην κοινωνία. Δεν είναι επιμέρους το θέμα της δημοκρατίας» είπε.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της στρατηγικής του Κινήματος και της δημοκρατικής ευαισθησίας που δείχνει για το ζήτημα. «Κάποιοι θα πουν ότι οι πολίτες έχουν και άλλα σοβαρότερα προβλήματα. Με μια ποιοτική δημοκρατία μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα. Με μια δημοκρατία που φθίνει, που απαξιώνεται, που δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη εύρυθμα, που δεν λειτουργεί το κοινοβούλιο εύρυθμα, που δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών, κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί. Όλα θα επιδεινωθούν περαιτέρω» εκτίμησε.

«Το θέμα αφορά όλον τον Ελληνικό λαό. Και νομίζω σε αυτή τη μεγάλη εικόνα πρέπει να κινηθούν όλα τα κόμματα που έχουν κοινές αγωνίες μαζί μας» κατέληξε.

Το «πηγαδάκι» με τους δημοσιογράφους και ο… Ντίλιαν

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου, σε «πηγαδάκι» με τους δημοσιογράφους υπογράμμισε ότι η πρόταση μομφής είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μια φορά το εξάμηνο και όταν υπάρχει ένα γεγονός. Αν η κυβέρνηση αλλάξει τον ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο κύριος Ντίλιαν, αυτό είναι ένα γεγονός, δήλωσε με νόημα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είχε επιτεθεί με σφοδρότητα εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου. «Ποιο άραγε είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης;» διερωτήθηκε με καυστικό ύφος και συνέχισε «η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να αποφύγουν κάποιοι τη φυλακή;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)

Παράλληλα, μίλησε για διάβρωση των θεσμών, ενώ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «επικίνδυνο». Σε πρώτο πλάνο έβαλε το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, λέγοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει «να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα, για να αναπνεύσει η δημοκρατία».

«Και οι κρίνοντες κρίνονται»

«Εμείς κρίνουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθιστώντας σαφές ότι η σημερινή εξέλιξη στον Άρειο Πάγο δεν πρόκειται να περάσει κάτω από τα «ραντάρ». Μάλιστα, υποστήριξε ότι η ηγεσία του Αρείου Πάγου πρόσβαλε και υπονόμευσε το κύρος της δικαιοσύνης.

Ως προς την κριτική που δέχεται από την κυβέρνηση για επιλεκτικό σεβασμό της Δικαιοσύνης, ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν το κόμμα που επιτέθηκε στο θεσμό και τους εκπροσώπους της.

«Δεν οργανώσαμε δολοφονία χαρακτήρων, δικαστών, πρώην δικαστών που προΐσταντο Ανεξαρτήτων Αρχών, δεν επιτεθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς κρίνουμε όπως θα μπορούσε και έχει δικαίωμα κάθε πολίτης να κρίνει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Οπότε, μην ψάχνουν και εδώ συμψηφισμούς» ανέφερε από την πλευρά του.