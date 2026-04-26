Τσέλσι – Λιντς 1-0: Στον τελικό του FA Cup οι «Μπλε», θα αντιμετωπίσουν τη Σίτι (vid)
Ένα γκολ του Έντσο ήταν αρκετό ώστε η Τσέλσι να επικρατήσει με 1-0 της Λιντς και να περάσει στον τελικό του FA Cup εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι.
- «Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
- Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
- Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
- Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
Μετά από τέσσερα χρόνια (όταν ηττήθηκε από τη Λίβερπουλ) η Τσέλσι επέστρεψε στον τελικό του FA Cup! Χάρη σε ένα γκολ του Έντσο Φερνάντες οι «μπλε» με υπηρεσιακό τον ΜακΦάρλαν επικράτησαν με 1-0 της Λιντς στο «Γουέμπλεϊ» και στις 16 Μαΐου θα διεκδικήσουν στο ίδιο γήπεδο το τρόπαιο απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.
Την πρώτη μεγάλη στιγμή την είχε η Λιντς με τον Κάλβερτ- Λιούιν που νικήθηκε από τον Σάντσες και στο 19′ η Τσέλσι είχε δοκάρι με τον Ζοάο Πέδρο. Στο 23′ ο Έντσο με κεφαλιά από σέντρα του Νέτο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Στο δεύτερο μέρος και πάλι η Λιντς απείλησε πρώτη με τον Σταχ ενώ η Τσέλσι είχε ευκαιρία με τον Ζοάο Πέδρο. Στα τελευταία λεπτά η Λιντς πίεσε για την ισοφάριση, δεν έβγαλε όμως μεγάλη ευκαιρία και οι «μπλε» πήραν την πρόκριση.
- Σκόραρε ο Τζόλης, ελπίζει για το πρωτάθλημα η Κλαμπ Μπριζ
- Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
- Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0 σετ: Εύκολα το 1-1 στη σειρά των τελικών ο «δικέφαλος» (vid)
- ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
- LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους
- Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
- Αυτές οι ομάδες θα καταφέρνουν να προκριθούν στο Final Four της Αθήνας σύμφωνα με τον Βεζένκοφ (vid)
