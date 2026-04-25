Λάμψη Μουζακίτη με μια ακόμα κορυφαία διάκριση

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Χρήστου Μουζακίτη με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχουν… εκτοξεύσει την ποδοσφαιρική του αξία, αναγκάζοντας κορυφαίες σελίδες του εξωτερικού να ασχολούνται συνεχώς μαζί του.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη πλατφόρμα ανάλυσης DataMB, ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού βρίσκεται στην 13η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών, όσον αφορά τις εύστοχες μεταβιβάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά η τρομερή ικανότητα του νεαρού χαφ στη δημιουργία και στη «διάρρηξη» οργανωμένων αμυνών.

Με 118 επιτυχημένες πάσες σε αυτή τη ζώνη, ο Μουζακίτης δείχνει σταθερότητα, καθαρό μυαλό και ποδοσφαιρική ωριμότητα που ξεπερνάει τα δεδομένα της ηλικίας του. Μπορεί κατά βάση να μιλάμε για κατοχή μπάλας και εύστοχες πάσες, αλλά είναι και οι σωστές του επιλογές που ανεβάζουν την επιθετική ικανότητα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την ένταση στο παιχνίδι της.

🌍 All Leagues U20 Midfielders : Accurate passes to final third 🥇 Amadou Koné ( NEOM, 20) — 196

🥈 M. Kislyak (CSKA Moskva, 20) — 179

🥉 C. Yirenkyi (Nordsjælland, 20) — 153

🏅 O. Agougil (Utrecht II, 20) — 145

🏅 K. Boogaard (AZ II, 20) — 134 📊 Free trial:… pic.twitter.com/4hl5Kd7nsU — DataMB (@DataMB_) April 25, 2026

Πρόκειται για έναν πρωταγωνιστή, αξίας πλέον ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ στην ηλικίας -μόλις- των 19 ετών, έχοντας όλο το μέλλον μπροστά του.