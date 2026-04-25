Φούλαμ – Άστον Βίλα 1-0 : Νίκη με άρωμα Ευρώπης για τους γηπεδούχους

Λίγες μέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του ο Ράιαν Σεσενιόν σκόραρε για τη Φούλαμ και την οδήγησε σε μεγάλη νίκη επί της Άστον Βίλα με 1-0. Ήταν η πρώτη φορά που ο Ουνάι Έμερι δεν κερδίζει τη Φούλαμ στον πάγκο της Άστον Βίλα, αλλά αυτή τη φορά ο Μάρκο Σίλβα πανηγύρισε.

Η Βίλα που είχε ευκαιρίες για την ισοφάριση παραμένει σε τροχιά Champions League αλλά κινδυνεύει να μείνει πίσω από την 4η θέση. Η Φούλαμ διεκδικεί με αξιώσεις ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στο Craven Cottage, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη γηπεδούχο Φούλαμ να καταγράφει ρεκόρ, έχοντας πέντε τελικές εντός εστίας. Σε αρκετές περιπτώσεις έφτασε κοντά στο γκολ, ο Μαρτίνες κρατούσε απαραβίαστη την εστία του και, τελικά, η Φούλαμ δικαιώθηκε για την επιμονή της, στο 43ο λεπτό. Ο Μαρτίνες απέκρουσε κεφαλιά και, στην επαναφορά, ο Σεσενιόν σκόραρε για το 1-0.

Μετά το 70ο λεπτό, η Άστον Βίλα είχε τις ευκαιρίες της να ισοφαρίσει. Η Φούλαμ, από τη μεριά της, βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Καστάν, αλλά αυτό ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ από τον VAR, για φάουλ του Άντερσεν πάνω στον γκολκίπερ της Βίλα. Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος, αποτέλεσμα που ευνοεί και την Μπράιτον, που κυνηγάει την έκτη θέση.

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Καστάν, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Σεσενιό (81′ Ρόμπινσον), Λούκιτς, Μπεργκ, Γουίλσον, Τσουκουέζε (76′ Μπομπ), Σμιθ-Ρόου (76′ Κινγκ), Χιμένες (66′ Μουνίθ)

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Ντιν, Τίλεμανς (74′ Σάντσο), Μπογκάρντε (74′ Ντόουγκλας Λουίζ), ΜακΓκιν (74′ Μπάρκλεϊ), Μπουέντια (74′ Μπέιλι), Ρότζερς, Γουότκινς (81′ Έιμπραχαμ)

