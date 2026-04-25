Για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο παρόν πολιτικό σκηνικό των αλλεπάλληλων σκανδάλων, αλλά και την πιθανότητα μελλοντικών συνεργασιών στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο μίλησε ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον νομό Ηλείας, στον Διευθυντή Σύνταξης του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα.

Δίνοντας το στίγμα της συζήτησης, ο κ. Κατρίνης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω σκανδάλων και κακοδιαχείρισης

Ως προς τα νέα μέτρα στήριξης, ανέφερε ότι αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος από το υπερπλεόνασμα του 2025. Αυτό επιστρέφει μεν σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών, όμως δεν μπορεί να αναχαιτίσει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό ή να στηρίξει τις επιχειρήσεις.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει 120 δόσεις για χρέη στον ΕΦΚΑ, αντί για τις 72 που έφερε η κυβέρνηση, καθώς και μείωση φόρων. «Αυτά που προτείνουμε η κυβέρνηση τα αρνείται, γιατί θέλει να συγκεντρώνει χρήματα και μετά να μοιράζει επιδόματα. Πρόκειται για μια αποτυχημένη πολιτική», τόνισε.

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να καρπωθεί τη δυσαρέσκεια;

Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση, ο Μιχάλης Κατρίνης επεσήμανε ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει κόπωση. Πέρα από τη διασπάθηση χρήματος και τη διαφθορά, η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να ενισχύσει το εισόδημα της μέσης οικογένειας, είπε.

«Για τον λόγο αυτό ζητάμε εκλογές, τη λαϊκή ετυμηγορία», τόνισε, συμπληρώνοντας: «Δεν περιοριζόμαστε στην κριτική, αλλά προσφέρουμε μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών, όπως είναι η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Οι πολίτες βλέπουν καταχρηστικές χρεώσεις και απορούν γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι γι’ αυτό».

Υποστηρίζει ότι ο κύκλος για την παρούσα κυβέρνηση έχει κλείσει. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ θα διεκδικήσει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ώστε να εφαρμόσει μια προοδευτική πολιτική «για τους πολλούς», όπως υπογράμμισε ο ίδιος.

Πολιτικό σκηνικό σε αναδιάταξη – σενάρια συνεργασιών

Σε ερώτηση του Χρήστου Κολώνα για την πιθανότητα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, ο Μιχάλης Κατρίνης απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτό. «Σκοπός μας είναι η νίκη στις επερχόμενες εκλογές. Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε με βάση το δικό μας πρόγραμμα για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν έχει θέση εδώ η Νέα Δημοκρατία», ξεκαθάρισε.

Δεν απέκλεισε πάντως το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλες πολιτικές δυνάμεις, «εφόσον, όμως, υπάρχουν κοινές θέσεις και προτεραιότητες», όπως είπε.

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα εν μέσω ενός πολιτικού σκηνικού σε συνεχή αναδιαμόρφωση, υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στις συζητήσεις τόσο με τη Νέα Αριστερά όσο και με τον ΣΥΡΙΖΑ».

Όσον αφορά μια πιθανή συνεργασία με το επερχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Μιχάλης Κατρίνης διευκρίνισε ότι παρέλκει οποιαδήποτε συζήτηση για όσο διάστημα δεν έχει σχηματισθεί κόμμα.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η επίκληση σε πολιτικούς «Μεσσίες» δεν συγκινεί ούτε πείθει πλέον. «Εμείς μιλάμε για ένα κόμμα με ιστορία, διάθεση και στελέχη, το οποίο θέλει να κυβερνήσει προς όφελος των πολλών», επισήμανε.

Πηγή: ΟΤ