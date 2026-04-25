Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρίας της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Η φίλη της 20χρονης συντρόφου του καθ’ ομολογίαν δράστη του εγκλήματος στον Άγιο Δημήτριο, δίνει τη δική της ερμηνεία για τα γεγονότα.

Περιγράφει τον 27χρονο Θεόφιλο, ως ερωτευμένο με τη φίλη της αλλά πράο και χωρίς επιθετική διάθεση προς τον 20χρονο. Οι σχέσεις όμως μεταξύ θύτη και θύματος ήταν τεταμένες.

Η μαρτυρία της φίλης της 20χρονης

«Κάποιες φορές μάλιστα που μιλούσε ο Θεόφιλος με τη Μ. στο τηλέφωνο πεταγόταν ο Κ. και του έλεγε να σταματήσει να την παίρνει και τώρα ότι αυτός τα είχε μαζί της. Το βράδυ της 21ης Απριλίου, ο Κ. έστειλε μήνυμα στον Θεόφιλο και του ζήτησε να βρεθούν στο πάρκο Ασυρμάτου για να τα πουν από κοντά. Αυτό το ξέρω γιατί ήμουν μαζί με τη Μ. και τον Κ. εκείνο το βράδυ».

Η ίδια περιγράφει με τρόπο διαφορετικό τη δυναμική των πραγμάτων:

«Είχαμε βγει βόλτα συναντήσαμε και έναν άλλο φίλο του Κ. Ο Κ. τότε του έστειλε ένα μήνυμα – φωτογραφία από το πάρκο Ασυρμάτου για να του δείξει πού είναι η συνάντηση. Εγώ με τη Μ. είχαμε αρχίσει να φοβόμαστε ότι θα γινόταν κάτι κακό. Ο Κ. είναι πιο ζωηρός και ήθελε να δείξει ότι είναι καλύτερος από τον Θεόφιλο, ο όποιος απ’ την άλλη είναι ήρεμος και λογικός και δεν θα εμπλεκόταν σε καβγά. Η ώρα πέρασε και ο Θεόφιλος δεν εμφανίστηκε».

«Μας έδειξε φωτογραφία»

Η ίδια λέει πως στο αμάξι που βρέθηκαν ο καθ’ ομολογία δράστης, η 20χρονη, και οι δύο τους φίλοι, το κλίμα ήταν βαρύ.

«Τους ρώτησα τι έγινε με το ραντεβού και ο Κ. μου είπε ότι ο Θεόφιλος δεν εμφανίστηκε πάλι. Όμως δεν τον πίστεψα. Έβλεπα και τη φίλη μου να ανησυχεί και κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάποια στιγμή έπιασα να λένε μεταξύ τους τα δύο αγόρια σαν υπονοούμενο, ‘να ζει ακόμα’ και τότε θεώρησα ότι είχε γίνει κάτι».

Όταν αναγκάστηκε να παραδεχθεί τι είχε γίνει, τα πράγματα έφυγαν εκτός ελέγχου:

«Ο Κ. απάντησε ότι το έκανε για την σχέση τους για να σταματήσει να σε ενοχλεί ο Θεόφιλος. Ο Κ. μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του το μαχαίρι που είχε μαχαιρώσει τον Θεόφιλο. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα. Βέβαια ο Κ. δεν ήξερε ότι είχε σκοτώσει τον Θεόφιλο. Νόμιζε ότι τον είχε απλά τραυματίσει. Τότε ο Κ. κατάλαβε ότι ο Θεόφιλος ήταν νεκρός, ότι τον είχε σκοτώσει. Έκανε το αμάξι δεξιά. Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε τα δημοσιεύματα. Μας έπιασε όλους κρίση».

Μέσα σε λίγα λεπτά, η αλήθεια έπεσε βαριά πάνω τους. Μία αρρωστημένη ζήλια και ένα ραντεβού που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει.