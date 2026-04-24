Μπάγερν: Πως χειρίστηκε ο Κομπανί παίκτη που κοιμήθηκε μπροστά σε όλη την ομάδα (pics)

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε (19/4) με 4-2 την Στουτγκάρδη και κατέκτησε την Bundesliga τέσσερις αγωνιστικής πριν από την λήξη της, ενώ είναι ο δεύτερος τίτλος με τον Βινσέντ Κομπανί στον πάγκο της, σε ισάριθμες αγωνιστικές περιόδους. Ο 40χρονος Βέλγος προπονητής βάζει την πειθαρχία πάνω από όλους και όλα και απέδειξε, με βάση ένα περιστατικό παίκτη που κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια ομαδικής συνάντησης ότι θέλει τρόπο και όχι κόπο!

Ο παίκτης αυτός είναι ο 17χρονος Γουίσντομ Μάικ και από την έρευνα προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ το είχε σκάσει από το ξενοδοχείο, μαζί με άλλον συμπαίκτη του που τώρα παίζει ως δανεικός σε άλλη ομάδα. Ο Γουίσντομ Μάικ, όπως αποκάλυψε η Sport Bild, είχε κοιμηθεί κατά τη διάρκεια ομαδικής συνάντησης, το περασμένο καλοκαίρι, στο αμφιθέατρο.

Ποιά ήταν η τακτική του Βινσέντ Κομπανί; Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου δεν επέπληξε τον Γουίσντομ Μάικ μπροστά σε όλη την ομάδα. Προτίμησε το τετ α τετ μαζί του για να τον συμβουλεύσει, να τού ανακοινώσει την τιμωρία του και παράλληλα μίλησε και με τον πατέρα του 17χρονου.

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου εξήγησε στον Μάικ ότι για να πάρει ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα πρέπει να δουλέψει για να βελτιώσει το παιχνίδι του τώρα έπρεπε να βελτιώσει το παιχνίδι του και ότι κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να συμβεί ξανά. Ούτε να κοιμηθεί σε συνάντηση της ομάδας ούτε να το σκάσει από το ξενοδοχείο της αποστολής ή να παραβιάσει το ωράριο για να διασκεδάσει.

During a team meeting last summer, Wisdom Mike committed a faux pas. The young winger fell asleep in the front row of the auditorium during a morning team meeting. Within the club it was said that Mike had been out too late in Munich the previous night with another player, who… pic.twitter.com/2KXaBadAap — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 21, 2026

Έτσι την τρέχουσα σεζόν ο Γουίσντομ Μάικ μετρά τέσσερις συμμετοχές με την πρώτη ομάδα στη Bundesliga, ενώ έχει παίξει και 9’ στο Champions League εναντίον της Μπριζ, στο ματς που έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2025 για τη League Phase της διοργάνωσης.

Ποιά ήταν η τιμωρία του 17χρονου Μάικ για το παραστράτημα; Η Μπάγερν τιμώρησε τον Μάικ και απαίτησε να φύγει από το δωμάτιο του ξενοδοχείο στο Καμπ για μια εβδομάδα και να μείνει σε άλλο ξενοδοχείο με δικά του έξοδα. Ο πατέρας του είχε ενημερωθεί για τα πάντα και δεν έφερε αντίρρηση.

Ο Μάικ συμπεριλαμβάνεται στα οκτώ αστεράκια που έκαναν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα της Μπάγερνι Μονάχου σε μια μόνο σεζόν!