Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Ζαβιτσάνος: Νομοτελειακή η αλλαγή στην τηλεόραση, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Απριλίου 2026

Ζαβιτσάνος: Νομοτελειακή η αλλαγή στην τηλεόραση, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε

Για το μέλλον της τηλεόρασης μίλησε ο Chairman of the Board of Directors της Alter Ego Media, Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, στο πλαίσιο του OT Delphi Economic Forum XI

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Ο Chairman of the Board of Directors της Alter Ego Media, Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, μίλησε στο πλαίσιο του OT Delphi Economic Forum XI για το μέλλον της τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του αναφέρθηκε στις αλλαγές που γίνονται, τις ανάγκες της νέας εποχής, αλλά και στους στόχους της εταιρείας.

Στην ερώτηση του Αντώνη Σρόιτερ για το αν έχει έρθει το τέλος της τηλεόρασης ή έχει έρθει μια νέα εποχή ο κ. Ζαβιτσάνος επεσήμανε «Είναι νομοτελειακό. Δε θα πω ποτέ ότι έφτασε το τέλος της τηλεόρασης. Η τηλεόραση είναι μια υπερδύναμη που τη φανταζόταν ο άνθρωπος κάποτε και την έχει κατακτήσει με την τεχνολογία. Αλλάζει, εξελίσσεται, μεταμορφώνεται, το περιεχόμενο γίνεται πιο πλούσιο. Υπάρχουν πολλά κανάλια μέσα από τα οποία μπορούμε που μπορούμε να δούμε αυτό το περιεχόμενο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει επιστροφή. Το θέμα είναι πώς πορεύεσαι σε αυτή τη διαδικασία.

Εμείς στην Alter Ego Media θα περπατήσουμε παράλληλα δύο δρόμους. Ο ένας είναι τα δεδομένα (data), η Alter Ego Media είναι μια data-first εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό; Όλες οι στρατηγικές αποφάσεις αλλά και οι αποφάσεις μικρότερης σημασίας παίρνονται με βάση τα δεδομένα και την πληροφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσπαθούμε να αυξήσουμε τη βάση των δεδομένων και να αυξήσουμε τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που αξιοποιούμε αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε η πληροφορία να είναι πιο χρήσιμη. 

Ο άλλος δρόμος είναι η επένδυση σε τεχνολογία και υποδομές, αλλά και στους ανθρώπους μας που αυτοί με το ταλέντο και τη γνώση τους εγγυώνται την εξέλιξη. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Με σεβασμό πάντα στον τηλεθεατή».

Μέσα στον διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό κόσμο προκύπτει και το ζήτημα της αλλαγής των συνηθειών των τηλεθεατών. Ο κ. Ζαβιτσάνος σημείωσε πως «η αίσθησή μου είναι πως μια χαρά τα καταφέρνουν οι τηλεθεατές».

«Η γλώσσα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την ελληνική παραγωγή»

Σε ερώτημα σχετικά με τον ανταγωνισμό των ελληνικών πλατφορμών περιεχομένου απέναντι σε αυτές του εξωτερικού ο κ. Ζαβιτσάνος υπογράμμισε την σημασία της ελληνικής γλώσσας.

«Η γλώσσα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την ελληνική παραγωγή. Όσο λειτουργούμε στην Ελλάδα με την ελληνική γλώσσα το πλεονέκτημα αυτό είναι δικό μας. Όντως η ελληνική μυθοπλασία θα κατέχει πάντα μία θέση στην ελληνική τηλεόραση είτε αυτή είναι ελεύθερη είτε είναι συνδρομητική.

Εκεί που πραγματικά η ελεύθερη τηλεόραση δεν έχει αντίπαλο είναι η μετάδοση των ζωντανών γεγονότων, η ζωντανή ενημέρωση και κυρίως η διαχείριση κρίσεων. Προσπαθήστε να φανταστείτε τη διαχείριση της πανδημίας χωρίς ελεύθερη τηλεόραση, χωρίς τον «εκκλησιασμό» με τον κύριο Τσιόδρα στις έξι κάθε ημέρα που μας έβαζε σε ένα πλαίσιο για το που βρισκόμαστε και τι να περιμένουμε.

Αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτό είναι το μεγάλο, ασύγκριτο πλεονέκτημα της ελεύθερης τηλεόρασης και αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει. Ως κοινωνία έχουμε ανάγκη να βλέπουμε και να συζητάμε τις ίδιες ιστορίες και αυτό το προσφέρουμε εμείς, τα ελεύθερα κανάλια».

Στο ερώτημα σχετικά με το ό,τι παρέχεται δωρεάν περιεχόμενο αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν διαφημίσεις ο πρόεδρος του ΔΣ της Alter Ego Media ανέφερε «Θα αμφισβητήσω το δωρεάν. Με το να βλέπω διαφημίσεις πληρώνω με το χρόνο και την προσοχή μου. Η Ελλάδα είναι μικρή αγορά και έχουμε πολλά μειονεκτήματα και μερικά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ότι μπορούμε να δούμε λίγο το μέλλον. Μπορούμε να δούμε τι έχει γίνει σε άλλες αγορές σε αυτό το θέμα.

Αυτό που γίνεται είναι ότι εκπαιδεύεται ο τηλεθεατής και αναγνωρίζοντας ότι το περιεχόμενο το οποίο παράγεται με προδιαγραφές και υπογράφεται από επαγγελματίες έχει κόστος και ότι αυτό το κόστος πρέπει να καλυφθεί κάπως. Δέχεται να συμμετέχει σε αυτό το κόστος και υπάρχει μια συναντίληψη ότι αυτό θα το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Ο ένας είναι η συνδρομή και μπορεί να έχω λίγες ή καθόλου διαφημίσεις, ο άλλος είναι να παρέχω χρόνο και προσοχή βλέποντας κάποιες διαφημίσεις και ο τρίτος είναι να παρέχω τα δεδομένα μου, τα οποία είναι πολύτιμα για εμάς. Στην Alter Ego Media τα αξιοποιούμε για να παράγουμε περιεχόμενο.

Άρα αυτό θα γίνει είναι ένα υβριδικό μοντέλο, μια βεντάλια προσφορών που θα μπορεί ο καθένας να διαλέξει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα».

Πηγή: tovima.gr

S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν

OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας
Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI εξηγεί τα κλειδιά της διαχρονικής επιτυχίας και γιατί το ελληνικό μοντέλο αποτελεί case study

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Δημόσιο: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Ακίνητα: Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών
Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, οι οποίες προωθούνται στη Βουλή, απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες

Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
Οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Κολομβίας προχωρούν σε πολύ πιο στενή στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες» και τις «εγκληματικές συμμορίες» που δρουν στα σύνορά τους.

Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Γάζα: Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από τις ισραηλινές δυνάμεις – Σκότωσαν μητέρα με 2 παιδιά της
Γυναίκα 43 ετών με δυο παιδιά της, 4 και 11 ετών, και ένα ακόμα παιδί περίπου 12 ετών, βρίσκονται ανάμεσα στους 13 Παλαιστινίους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%
Το εκλογικό σχέδιο του Μαξίμου • Η «χαρτογράφηση» του εκλογικού σώματος • Σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα αναζητηθεί το κρίσιμο ποσοστό που τους λείπει

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Σοκ για τη «Βασίλισσα» στο 90+4′, πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα
Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν ισοφάρισε στο 94' (1-1) και «ψαλίδισε» ακόμη περισσότερο τις ελπίδες τις «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα

Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ
Σαρωτική η Νότιγχαμ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ, καθώς επιβλήθηκε με 5-0. Με τέσσερα γκολ σε 20' στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλο βήμα παραμονής . Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα
Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ με οδηγίες προς τους οπαδούς ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που θα πάνε στον Βόλο να παρακολουθήσουν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»
O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και στον προπονητή του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα

OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας
Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI εξηγεί τα κλειδιά της διαχρονικής επιτυχίας και γιατί το ελληνικό μοντέλο αποτελεί case study

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»
Μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στη μακρά ιστορία που έχουν οι Μονεγάσκοι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνουν μεγάλες μάχες.

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά
Η εκτός ορίων επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με ανοίκειες αναφορές σε πολιτικές φιλοδοξίες της Λ. Κοβέσι και η εμφάνισή του ως αυτόκλητου (;) υπερασπιστή των Ελλήνων ανώτατων δικαστών, κουρελιάζει το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών και καταδεικνύει την επιλεκτικότητα της «εμπιστοσύνης» της στη Δικαιοσύνη.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης για την 32η αγωνιστική La Liga.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

