Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Confidential

Eμπιστευτικά
 22 Απριλίου 2026, 08:00

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, όλα βαίνουν καλώς. Αυτό πιστεύει η κυβέρνηση δηλαδή που φαίνεται ότι ζει σ’ ένα παράλληλο σύμπαν. Το έχουν αυτό εκείνοι που κρατούν στα χέρια τους την εξουσία για πολύ καιρό. Χάνουν την επαφή με το πόπολο και άστα να πάνε μετά. Τέλος πάντων, εγώ άλλο περιμένω τώρα. Να σηκωθεί ο τιτανομέγιστος υπουργός Άδωνις, να πάει στη Βουλή, εκεί που θα βρίσκεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, και να της ψιθυρίσει δυο, τρία φωνήεντα. Και στα αρχαία αν είναι ανάγκη. Να της δείξει τέλος πάντων ότι εδώ είναι Βαλκάνια..

Όλοι μαζί

Κι αν δεν μπορεί μόνος του ας πάρει από κοντά τη Σοφία τη Βούλτεψη που έχει μια έφεση να την πέφτει στην εισαγγελέα από τη Ρουμανία, εν ανάγκη ας τους συντροφέψει και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης που ανέβαζε τουίτς άλλων τα οποία έκαναν λόγο για τη «συμμορία της Κοβέσι». Να πάνε μπροστά της να τα πουν ρε παιδί μου, να δείξουν πόσο μάγκες είναι. Να βγουν και να πουν «έλα εδώ μαντάμ, αρκετά σε ανεχτήκαμε κι εσένα και τα τσιράκια σου στην Ελλάδα. Εδώ τα μέρη είναι δικά μας και κανείς δεν θα μας πει τι να κάνουμε και πως θα διαχειριστούμε τους πόρους. Γκέγκε;» Και αν η Κοβέσι δεν ακούσει, τότε να ξεκινήσουν και τον ανένδοτο με δήλωση αποχώρησης από τον θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αμέ!

Επειγόντως

Η επικοινωνιακή τακτική του Μεγάρου Μαξίμου είναι για γέλια και για κλάματα! Προσέξτε για να καταλάβετε τα όρια του πανικού που τους διακατέχει – και πρωτίστως τον πρωθυπουργό Κυριάκο. Σήμερα θα διεξαχθεί στη Βουλή η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των «11+2» βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – όπου βεβαίως ακούγονται διάφορα πιθανά και απίθανα, πως 40-60 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είτε θα απέχουν είτε θα καταψηφίσουν την άρση της ασυλίας των συναδέλφων τους. Εχουν πέσει «λυτοί και δεμένοι» για να πείσουν τους αντιδρώντες βουλευτές – και θα δούμε σήμερα πόσοι θα είναι τελικά όσοι θα αντισταθούν στις πιέσεις. Τι μας λέει το Μαξίμου λοιπόν;

Γρήγορα στο γυαλί…

Προσπαθεί ακόμη μία φορά να αλλάξει την ατζέντα. Πως; Προσέξτε. Σήμερα βγαίνουν από την Eurostat τα οριστικά μακροοικονομικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία. Και κυρίως το μέγεθος του πλεονάσματος. Υπολογίζεται ότι το επιπλέον πλεόνασμα που προέκυψε το 2025, με βάση τα οριστικά στοιχεία, θα ανέρχεται στα περίπου 500 εκατ. ευρώ. Με το που τα ανακοινώνει η Eurostat ο κ. Μητσοτάκης σε διάστημα μόλις λίγων ωρών, πρόκειται να ανακοινώσει νέο πακέτο παροχών, που θα ανέρχεται στα 400 – 500 εκατ. ευρώ. Μπας και κατορθώσει να απομακρύνει από τα κεντρικά σημεία της ατζέντας την επίσκεψη της κυρίας Κοβέσι και τη ψηφοφορία στη Βουλή.

«Βλέπω εδώ φραγκάκι…»

Μάλιστα χθες το Μέγαρο Μαξίμου ήταν σε διαρκή συνεννόηση με τον υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για το ακριβές ύψος του επιπλέον πλεονάσματος και την «σύνθεση» του πακέτου μέτρων και το κόστος του καθενός. Τέτοιος πανικός…. Θα μου πείτε τι θα καταφέρει. Κατά την γνώμη μου όχι σπουδαία πράγματα, διότι απ΄ ότι λέγεται σκοπεύει να δώσει πολύ λίγα σε πολλούς. Κι όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για peanuts – «βλέπω εδώ φραγκάκι βγαίνει για σένα» που έλεγε ο Νίκος Ρίζος στον Κώστα Χατζηχρήστο στον «Μπακαλόγατο»! Θα τους υποσχεθεί βέβαια ότι από τον Σεπτέμβριο θα «έχουν λαμβάνειν» νέο πακέτο. Να κάνουν υπομονή – και την προσευχή τους θα έλεγα εγώ….

Το μάζεψαν…

Σχετικά τώρα με την έλευση της κυρίας Κοβέσι θα έχετε παρατηρήσει ότι έχουν πέσει οι τόνοι από τους διάφορους της κυβερνητικής πλευράς – μέχρι να κινηθούν δικαστικά σε βάρος της Ευρωπαίας εισαγγελέως σκέφτηκαν διάφοροι. Για να καταλάβετε την κατάσταση που επικρατεί. Ενα θέμα είναι τι θα συζητήσουν η Ρουμάνα δικαστικός με τον κ. Φλωρίδη κι ένα άλλο θέμα είναι τι θα πει στο συνέδριο των Δελφών, στη συνέντευξη που θα δώσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλοι «τσιτωμένοι»….

Στον τάκο ο κ. Σκέρτσος

Σας το επεσήμανα εγκαίρως ότι το θέμα του προς συζήτηση εκλογικού νόμου, παραλλαγή του γερμανικού μοντέλου, πηγαίνει άπατη. Ουδείς ασχολείται! Κάποιοι όμως δεν ξεχνούν! Όπως επί παραδείγματι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής Φθιώτιδας κ. Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος χθες τα έβαλε με τον φίλο μου το υπουργό Επικρατείας κ. Ακη Σκέρτσο. Οι πληροφορίες υποστηρίζουν ότι είναι αυτός που πρότεινε την συγκεκριμένη ρύθμιση στον πρωθυπουργό – κι αυτός την «αγόρασε»! Και τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά ΦΜ ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο κ. Σκέρτσος δεν έχει σχέση με την «ζώσα πραγματικότητα»! Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Σκέρτσος είναι εξωκοινοβουλευτικός – κι όπως για όλους τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι βουλευτές θεωρούν ότι τους … «παίρνουν την μπουκιά από το στόμα»! Κι ο κ. Οικονόμου είναι ο δεύτερος – ο πρώτος ήταν ο κ. Γιώργος Βλάχος που είπε πως «κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»! Φτιάχνεται κλίμα σιγά – σιγά ή κάνω λάθος;

Αλλα αντ΄ άλλων

Τελικά ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης αν μη τι άλλο έχει πλάκα. «Πλακώθηκε» χθες για μία ακόμη φορά με το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το αν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ έχει οικογενειακή συμμετοχή σε σκάνδαλα. Και πως αυτά δεν τα βλέπει η Χαριλάου Τρικούπη, αλλά ασκείται στην σκανδαλολογία για να πλήξει την κυβέρνηση και να προλάβει τον κ. Αλέξη Τσίπρα.

Θα κάνουν … εισαγωγή;

Όπως καταλαβαίνετε άλλο είναι το θέμα του κ. Σάντσεθ, άλλο το άγχος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη για τον κ. Τσίπρα και άλλο πράγμα η «σκανδαλολογία». Αρκούμαι στο τελευταίο. Διότι είναι τέτοια η … παραγωγή σκανδάλων από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που δεν έχει προηγούμενο. Σκεφτείτε πως οι απευθείας αναθέσεις ανέρχονται σε 12 δισ. ευρώ και οι διαγωνισμοί με την συμμετοχή μιας μόνο εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε 8 δισ. ευρώ. Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή τόνισε πως θα υπάρξει έλεγχος μία – μία την σύμβαση. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή … εισαγγελέων από την Ευρώπη γιατί οι εγχώριοι δεν φτάνουν για να κάνουν τον έλεγχο!

Πολιτική
Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας για κατάληψη του ελληνικού πλοίου «Epaminondas»

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
in Confidential 02.04.26

Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
in Confidential 01.04.26

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Super League 22.04.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»
Κόσμος 22.04.26

Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»

Ηγετική μορφή μεταξύ των Ιρανών αντικαθεστωτικών άσκησε σήμερα κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες ότι κάνουν ελάχιστα για να σταματήσουν τις εκτελέσεις στο Ιράν, αφότου η Τεχεράνη προχώρησε σε μια ακόμα εκτέλεση, με τους επικριτές να λένε ότι πρόκειται για καταστολή της διαφωνίας σε καιρό πολέμου. Ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan μετέδωσε σήμερα ότι ένας άνδρας […]

Βέλγιο: Οι πολίτες καλούνται να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου
Να μην στρουθοκαμηλίζουμε 22.04.26

Το Βέλγιο καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου

Με φόντο το «ασταθές διεθνές πλαίσιο» και την κλιματική κρίση το Βέλγιο ζητά από τους πολίτες να εφοδιαστούν με συγκεκριμένα είδη που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν τις πρώτες τρεις ημέρες σε περίπτωση κρίσης

Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 22.04.26

Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά

«Δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά με αφορμή την ανακατασκευή παιδικής χαράς.

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο
Καταστορφές 22.04.26

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο

Άγνωστοι βανδάλισαν το Δημοτικό Πάρκο – Κήπο και πέταξαν κάδους απορριμμάτων στις δεξαμενές νερού, όπως καταγγέλλει ο Δήμος Κιλκίς.

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
Επικαιρότητα 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης

«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη
Πυροτεχνήματα 22.04.26

Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη

Στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια αναμένεται πως θα δικαιωθούν οι 1.203 Σύριοι στους οποίου δοκιμάστηκε το δόγμα Πλεύρη «φυλακή ή επιστροφή».

Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων
Έντονες αντιδράσεις 22.04.26

Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αντιμετώπιση των πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων, όπως αναφέρθηκε στο σημερινό ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Κίνηση στη κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Κίνηση στη κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη

Άρχισαν τις εμφανίσεις τους τα νέα πρόσωπα της Αμαλίας, ασκήσεις υπομονής για τους εν ενεργεία βουλευτές, αντιπολιτευτική σύμπνοια ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τραπεζικές προμήθειες, επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες και επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών περιλαμβάνονται σε τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Βιολάντα»: Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης, για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες
Τι θα υποστηρίξει 22.04.26

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες και άλλων δύο στελεχών της επιχείρησης.

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»
«Θεού θέλοντος» 22.04.26

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»

Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»

«Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του - ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νάσος Ηλιόπουλος

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα
Μετακινήσεις 22.04.26

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα

«Η έλευση της αστικής συγκοινωνίας στο κέντρο της πόλης μας δεν αποτελεί απλώς μια συγκοινωνιακή βελτίωση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 22.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
Πολιτική 22.04.26

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

