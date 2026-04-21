ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
- Της πούλησε έρωτα, της έκλεψε μια περιουσία – Τα ύπουλα κόλπα της διαδικτυακής απάτης
- Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
- Υπό αμφισβήτηση η πνευματική διαύγεια του Τραμπ - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
- Η Κίνα τα βάζει με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική
Στην επέτειο της επιβολής της δικτατορίας στην Ελλάδα αναφέρεται, με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τιμώντας όσους αντιστάθηκαν και υπέστησαν διώξεις και βασανιστήρια από τη χούντα των συνταγματαρχών, που κατέλυσε τη Δημοκρατία και βύθισε τη χώρα στο σκοτάδι για εφτά χρόνια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει την οπισθοδρόμηση που προκάλεσε η χούντα σε όλα τα πεδία, αλλά και τον σημαντικό ρόλο της νεολαίας στους αγώνες της Νομικής και του Πολυτεχνείου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας.
Παράλληλα, συνδέει το παρελθόν με το παρόν, επισημαίνοντας τους σύγχρονους κινδύνους για τις δημοκρατικές αξίες και υπογραμμίζει την ανάγκη διαρκούς υπεράσπισής τους από τους πολίτες.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:
«Σαν σήμερα, πριν από 59 χρόνια, μια χούφτα επίορκοι αξιωματικοί κατέλυσαν τη Δημοκρατία και βύθισαν τη χώρα στο σκοτάδι της επτάχρονης δικτατορίας.
Κατά τη διάρκεια της οδυνηρής επταετίας, εκατοντάδες αγωνιστές οδηγήθηκαν σε φυλακές και εξορίες και υπέστησαν τα φρικτά βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ. Σε αυτούς πρώτα, σε αυτούς που δεν σιώπησαν και γι’ αυτό πλήρωσαν βαρύ τίμημα, οφείλουμε πάντα τιμή και σεβασμό.
Η χούντα κράτησε τη χώρα και την κοινωνία καθηλωμένες, σηματοδοτώντας μια βαθιά οπισθοδρόμηση σε όλα τα πεδία, από την οικονομία και την παιδεία ως τον πολιτισμό και τις τέχνες.
Την ίδια στιγμή όμως, παρά το σκοτάδι, ήρθε σταδιακά στο προσκήνιο η δυναμική νεολαία της εποχής που τελικά έδωσε με τους αγώνες της στη Νομική και το Πολυτεχνείο το ισχυρότερο χτύπημα στη δικτατορία, πριν αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο κλείσει οριστικά με τη συνεχιζόμενη τραγωδία της Κύπρου.
59 χρόνια μετά, με την ακροδεξιά να σηκώνει κεφάλι παγκοσμίως, με έναν παράλογο πόλεμο να εκτυλίσσεται ξανά στη γειτονιά μας, αλλά και με το Κράτος Δικαίου να βάλλεται βάναυσα στη χώρα μας, παραμένει καθήκον κάθε πολίτη η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε προσπάθεια περιορισμού τους, φανερής ή συγκαλυμμένης.
Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές για μια Δημοκρατία λειτουργική, με περιεχόμενο και κοινωνική ανταπόδοση».
- Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου από αλλοδαπούς στην Κάτω Τιθορέα – Τι λέει ο δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας
- Θλίψη στη Μεσαρά: Δύο νεκροί από ανατροπές τρακτέρ μέσα σε λίγη ώρα
- Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
- Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
- Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
- Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
- Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
- NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
