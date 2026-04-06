Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα

«Σημαιοφόρο του ενεργειακού πολέμου» χαρακτήρισε την κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας τη Δευτέρα στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, με θέμα «τώρα αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ – Καμία θυσία για τα κέρδη & τους πολέμους τους», η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ.

Και χαρακτήρισε την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φλεβάρη ως μία «απροκάλυπτα εγκληματική, γκανγκστερική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατά των λαών του Ιράν και του Λιβάνου. Μια επίθεση που έχει οδηγήσει σε συγκρούσεις που διαρκούν ήδη πάνω από έναν μήνα. Με χιλιάδες αμάχους νεκρούς, με εκατέρωθεν καταστροφές κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με το κλείσιμο πρακτικά των Στενών του Ορμούζ και το νέο κύμα ακρίβειας, που ήδη νιώθει και ο ελληνικός λαός στις τσέπες του».

Οι ευθύνες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Ο Κουτσούμπας τόνισε δε ότι «διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα οι εκτιμήσεις για έναν πόλεμο λίγων ημερών ή και ωρών, όπως έλεγαν κάποιοι δήθεν “ειδικοί”, στηριγμένοι και στη δήθεν “παντοδυναμία” των πολεμικών μηχανών των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Οι μέρες έγιναν βδομάδες και οι βδομάδες πάνε να γίνουν μήνες».

Και απέδωσε τεράστιες ευθύνες στην κυβέρνηση «γιατί έχει κάνει τη χώρα μέρος αυτού του πολέμου υιοθετώντας -όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ και άλλοι δήθεν “αντιπολιτευόμενοι”- τα προσχήματά του, δίνοντας άδεια για να χρησιμοποιούνται οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις ως ορμητήρια, στέλνοντας φρεγάτες, μαχητικά και πυραύλους, στο πεδίο της σύγκρουσης ή κοντά σε αυτό».

Για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα Στενά του Ορμούζ

Ο Κουτσούμπας υπενθύμισε ότι οι πύραυλοι Patriot και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν σταλεί στη Σαουδική Αραβία με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, για να προστατεύουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco και έχουν ήδη πάρει ενεργό μέρος στις στρατιωτικές πολεμικές συγκρούσεις με νέο σοβαρό περιστατικό εμπλοκής τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Υποστήριξε ακόμα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ήδη προετοιμάζει το έδαφος για τη συμμετοχή της χώρας σε μια επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, μετά από μια εκεχειρία.

Και έστρεψε τα πυρά του για μία ακόμα φορά στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, λέγοντας πως «ο υπουργός της “κουλτούρας των φερέτρων”, ο κ. Δένδιας, μιλώντας σε εφοπλιστές, είπε ξεκάθαρα ότι τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, βρίσκονται και θα βρεθούν “ο Θεός ξέρει πού” για να προστατεύουν τα κέρδη τους».

Τα λαϊκά στρώματα δεν είναι στην ίδια βάρκα με τους εκμεταλλευτές τους

Όπως είπε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, όλα τα λαϊκά στρώματα, δεν βρίσκονται στην «ίδια βάρκα» με τους εκμεταλλευτές τους, «ούτε στην ειρήνη, ούτε πολύ περισσότερο στον πόλεμο».

Και τους κάλεσε «απέναντι στα μέτρα – κοροϊδία και στα κυβερνητικά καλέσματα για “σύνεση” και “υπομονή”, προκειμένου να μην απειληθούν οι “δημοσιονομικοί στόχοι” αλλά και απέναντι στις “κοστολογημένες προτάσεις” της βολικής αντιπολίτευσης να αντιτάξουν όλοι αυτοί μαζί, τις δικές τους πραγματικές ανάγκες, για να πάρουν ανάσα από την ασφυξία της ακρίβειας του πολέμου».

Τα επείγοντα αιτήματα του ΚΚΕ

Ο Κουτσούμπας έθεσε ως επείγοντα αιτήματα:

• Την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ενέργεια και του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

• Το πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους.

• Τις ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

• Την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, αυτής της “θηλιάς” που έχουν περάσει στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους.

• Να δοθεί εδώ και τώρα πραγματικά αφορολόγητο πετρέλαιο και εγγυημένες τιμές στους αγρότες.

Για να σημειώσει ότι αυτά «μπορούν να γίνουν αντικείμενο ενός μεγάλου, μαζικού οργανωμένου αγώνα, ενός πανελλαδικού κινήματος που θα συνειδητοποιεί και θα διατρανώνει ότι για να κερδίσει σήμερα ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο».

Αντέκρουσε τις αναλύσεις που υποστηρίζουν ότι οι εξελίξεις του πολέμου αντανακλούν κυρίως τον ασταθή και ανισόρροπο χαρακτήρα του προέδρου των ΗΠΑ, του Τραμπ, όπως είπε, αλλά και την «έλλειψη σχεδίου» για να σημειώσει ότι «ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος δεν είναι μια επίδειξη δύναμης των ιμπεριαλιστών, αλλά πρώτα από όλα, απόδειξη της αδυναμίας και των αδιεξόδων τους».

Ο πόλεμος είναι τρόπος ύπαρξης του εκμεταλλευτικού συστήματος λέει ο Κουτσούμπας

Επικαλούμενος τη ρήση του Κλαούζεβιτς πως «ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα», ο Κουτσούμπας επεσήμανε πως «ο πόλεμος δεν είναι μια παρέκκλιση από την καπιταλιστική “κανονικότητα”, αλλά τρόπος ύπαρξης αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος. Είναι προέκταση στο διεθνές επίπεδο της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης μέσα στους χώρους δουλειάς, των ανταγωνισμών ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους. Γι’ αυτό και δεν μπορεί να εξαντλείται η αντιπολεμική κριτική και δράση, στο αν τηρείται ή όχι το διεθνές δίκαιο, που διαμορφώθηκε σε εντελώς πολύ διαφορετικές συνθήκες και έχει γίνει πλέον κουρελόχαρτο από τους ιμπεριαλιστές, μάλιστα πολύ πριν τον Τραμπ».

Τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Αναφερόμενος στα επτά χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σημείωσε ότι εκτός από τον πόλεμο υπάρχουν σειρά ζητημάτων επίσης που τροφοδοτούν δικαιολογημένα την οργή σημαντικού μέρους του λαού και της νεολαίας εναντίον της κυρίαρχης πολιτικής.

Σημειώνοντας δε τις νέες δικογραφίες που ερευνούν την εμπλοκή υπουργών και βουλευτών της ΝΔ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε «τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης, για μία ακόμα φορά, σαν παρατηρητής και σχολιαστής των εξελίξεων, να μιλάει για “διαχρονικές παθογένειες” και “αστοχίες”, με τις οποίες είναι δήθεν “αποφασισμένος να αντιπαρατεθεί”. Λες και δεν είναι ο ίδιος εδώ και 7 χρόνια επικεφαλής της κυβέρνησης που είναι βουτηγμένη στη σαπίλα και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες και δεν ήταν -τουλάχιστον- εν γνώσει του όλη αυτή η βιομηχανία παρανομιών και πελατειακών σχέσεων που είχε στηθεί, προς όφελος κομματικών στελεχών και άλλων επιτήδειων και σε βάρος πάντα των βιοπαλαιστών αγροτών».

Επικαλούμενος τις δηλώσεις Μητσοτάκη, ο Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «αυτό το «βαθύ κράτος», με το οποίο δήθεν θα αντιπαρατεθεί, είναι το κράτος που ταΐζει με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο τα διάφορα μικρά και μεγάλα τρωκτικά, που συμμετέχει στο μακελειό του πολέμου, που σέρνει στα δικαστήρια τους αγωνιστές αγρότες και τους φορτώνει την ακρίβεια του πολέμου κάνοντας απαγορευτική την προοπτική επιβίωσης τους».

Και πρόσθεσε πως «αυτό το “βαθύ” κράτος, θέλει τώρα να το κάνει ακόμα πιο “βαθύ”, εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα, θεσμοθετώντας υπουργούς – τεχνοκράτες, που δεν θα έχουν ανάγκη τη λαϊκή ψήφο και άρα θα είναι ακόμα πιο απροσπέλαστοι απέναντι στη λαϊκή πίεση, θα προωθούν σαν “ρομπότ” το αντιλαϊκό έργο των κυβερνήσεων, την εμπλοκή στους πολέμους, τις διάφορες “διευθετήσεις”».

Ο Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, η οποία όπως είπε «με ευθύνη της κυβέρνησης, πρακτικά σε μια διαδικασία “κεκλεισμένων των θυρών”, μακριά από τα μάτια του λαού, με αποκλεισμούς και αστυνομοκρατία, κάτι που κάνει πως δεν βλέπει η αστική δικαιοσύνη» και τόνισε ότι πρόκειται για έναν ακόμα κρίκο στην «αλυσίδα της συγκάλυψης των υπευθύνων και των πραγματικών αιτιών που οδήγησαν στην πολύνεκρη σύγκρουση των τρένων».

Μιλώντας για τις υποκλοπές ο Κουτσούμπας έκανε λόγο για «ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο, όσο κι αν η κυβέρνηση επέμενε να μιλά μόνο για “παρανομίες 4 ιδιωτών”, όσο κι αν κάποιοι παρακολουθούμενοι υπουργοί θέλουν να το υποβιβάζουν με αστεία επιχειρήματα. Απαιτούμε ξανά να ερευνηθούν πλήρως όλες οι υποθέσεις. Να βγουν στο φως και να αποδοθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών υπαίτιων. Ανάμεσά τους του ίδιου του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, ο οποίος, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μην γνώριζε για τις υποκλοπές σε βάρος πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, άλλων πολιτών».

Το θέμα είναι τι λέει η αντιπολίτευση, όχι αν μιλάει γενικά

Σύμφωνα με τοΝ ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ «για τα παραπάνω ζητήματα μιλούν, φυσικά, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ζήτημα, βέβαια, δεν είναι απλά να μιλάς για ένα θέμα, για ένα κυβερνητικό σκάνδαλο, αλλά τι λες γι’ αυτό».

Και όπως πρόσθεσε «σημαντικό είναι και το τι έκανες εσύ όταν καθόσουν στις κυβερνητικές καρέκλες, όπως οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΕΑΡ και άλλων νεόκοπων λαϊκιστών σε κυβερνήσεις συνεργασίας που συμμετείχαν τα κόμματά τους τότε».

«Εμείς δεν καλλιεργούμε αυταπάτες ότι το σημερινό εχθρικό κράτος, που υπάρχει για να κατοχυρώνει την αδικία, μπορεί ποτέ να γίνει “κράτος δικαίου”. Δεν παραμυθιάζουμε τον λαό ότι το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα μπορεί να “καθαριστεί”, αν καθίσουν στις κυβερνητικές καρέκλες κάποια άλλα πρόσωπα», τόνισε ο Κουτσούμπας.

Όπως είπε «είναι ανάγκη ο λαός να απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”! Γιατί αστάθεια στη ζωή του προκαλεί η ίδια η πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη» και υποστήριξε πως «κανένα ενδεχόμενο ακυβερνησίας δεν υπάρχει γιατί υπάρχουν κόμματα με κοινές πολιτικές, κοινές στρατηγικές, που μπορούν άνετα να συγκυβερνήσουν».

Απέρριψε τις διαβεβαιώσεις του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ και έκανε λόγο για «Δεύτερη Παρουσία» του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως «διαφημίζει με την “Ιθάκη” του τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στο σύστημα, καθώς φαίνεται, αυτή ξεκινάει όπως τελείωσε και η Πρώτη: Με “αγάπες” στους Αμερικάνους και “ανήκομεν εις το ΝΑΤΟ” αντιγράφοντας δεξιούς πολιτικούς».

Κάλεσμα στους εργαζόμενους

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κάλεσε τους εργαζόμενους «να γυρίσουν την πλάτη σε όσους εμπορεύτηκαν τις ελπίδες του, έφεραν τον Μητσοτάκη καβάλα στ’ άλογο και τώρα τους βγάζουν με το στανιό από τη ναφθαλίνη για να παίξουν, για μια ακόμη φορά, έναν πάλι βρώμικο ρόλο κατά του ελληνικού λαού» και απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους «αγωνιστές της ζωής, τους εργάτες και υπάλληλους, τους επαγγελματίες και επιστήμονες, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες της χώρας μας, στους απόδημους Έλληνες, σε όλο τον ελληνικό λαό, ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, χρώμα, θρησκεία, να συντονίσουν τον βηματισμό τους μαζί με το ΚΚΕ, να συμπορευτούμε χέρι – χέρι για την ανατροπή αυτής βαρβαρότητας, για μια νέα κοινωνία, μέχρι να ανατείλει το δίκιο, η ισότητα, η ειρήνη, ο σοσιαλισμός».