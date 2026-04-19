«Το πιο τρελό πράγμα που έχει συμβεί στην καριέρα μου»: Περήφανος ο ΛεΜπρόν που έπαιξε στα Playoffs με τον γιο του
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε για το γεγονός ότι έπαιξε μαζί με τον γιο του σε αγώνα Playoffs του NBA.
Οι Λέικερς στο πρώτο ματς της σειράς κόντρα στους Ρόκετς επικράτησαν με 107-98. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν σε ένα ακόμη ματς καθοριστικός τελειώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.
Ο «βασιλιάς» μίλησε για το γεγονός ότι έπαιξε μαζί με τον γιο του Μπρόνι σε αγώνα postseason. «Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα playoffs. Αυτό είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου», είπε στην αρχή ο 41χρονος σούπερ σταρ.
LeBron James recorded 19 points and 13 assists in Game 1 against the Houston Rockets, becoming the oldest player in NBA history to record a points/assists double-double in a playoff game 🔥🙌 pic.twitter.com/xIMFua1gfN
— Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) April 19, 2026
Τι είπε για την οικογένειά του ο ΛεΜπρόν
Στη συνέχεια αναφέρθηκε αστειευόμενος και στα μέλη της οικογένειάς του που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση: «Ήταν τόσο ωραίο να είμαι εκεί έξω μαζί του και με τον αδερφό του, την αδελφή του, τη μαμά του στο γήπεδο, και τη γιαγιά του… η δική μου μαμά μπορεί να βλέπει τον γιο της και τον εγγονό της στα playoffs. Αυτό είναι απίστευτο», πρόσθεσε.
