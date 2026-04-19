Εθνική Γυναικών: Ανέβηκε στην League B και φουλάρει για τα playoffs του Μουντιάλ
Η Εθνική Γυναικών εξασφάλισε την άνοδο της στην League B της UEFA, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2027.
Με το 3\3 κόντρα στα Νησιά Φερόε και την Γεωργία, η «γαλανόλευκη» έφτασε τους 9 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την πρωτιά στον όμιλο.
Η Εθνική Γυναικών εξασφάλισε και τα playoffs του Μουντιάλ
Πέρα από την άνοδο στην κατηγορία της UEFA, η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον πρώτο γύρο των playoffs για την πρόκριση στα τελικά του ερχόμενου Μουντιάλ. Εκεί, οι πρωτοπόροι της League C θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε διπλούς αγώνες τις ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη και τρίτη θέση των ομίλων της League A.
Η Ελλάδα θα είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση, διεκδικώντας ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στον δεύτερο γύρο των playoff.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις