Η απογοητευτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού και η ήττα από τον Ολυμπιακό με 2-0 στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Super League, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του τριφυλλιού, με τον κόσμο να αποδοκιμάσει έντονα τους παίκτες της ομάδας τους, καθώς επίσης και τον προπονητή Ράφα Μπενίτεθ.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του Τούρκου διαιτητή, ο κόσμος του Παναθηναϊκού γιούχαρε τους ποδοσφαιριστές και τον Ισπανό προπονητή, που δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο του αγώνα να προβληματίσουν τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφυγε με το διπλό από τη Λεωφόρο.

Μάλιστα, όταν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού προσπάθησαν να πάνε προς τη θύρα των οργανωμένων, οι αποδοκιμασίες έγιναν ακόμα πιο έντονες, με τους οπαδούς στη Λεωφόρο να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την τραγική εικόνα της ομάδας.

Η κατάσταση στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού είναι έκρυθμη, όπως φάνηκε από τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι.