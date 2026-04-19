Αντετοκούνμπο: «Προτιμώ το Μαϊάμι από το Λος Άντζελες»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε την προτίμησή του στο Μαϊάμι έναντι του Λος Άντζελες φουντώνοντας τις φήμες για ανταλλαγή του.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων για πιθανή ανταλλαγή το ερχόμενο καλοκαίρι και τα σενάρια για τον Έλληνα σούπερ σταρ έχουν πάρει φωτιά.
Οι Μπακς δεν κατάφεραν να βρεθούν στην postseason του NBA και ο Greek Freak είχε πολλά να πει για τη χρονιά στον Γκόραν Ντράγκιτς, αλλά και για όλα τα σενάρια σχετικά με το μέλλον του.
Από εκεί και πέρα όμως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε αν θα προτιμούσε να πάρει διακοπές στο Μαϊάμι ή το Λος Άντζελες και ήταν ξεκάθαρος δείχνοντας ότι δεν τρελαίνεται για την πόλη της Καλιφόρνια.
Αναλυτικά η απάντηση που έδωσε ο Αντετοκούνμπο
Giannis says he prefers Miami over L.A.:
Dragic: Vacation, L.A. or Miami?
Giannis: Miami. Miami, Miami. I think LA superficial. I don’t like L.A.
(Via Gogis Garage YT) pic.twitter.com/utGP7c3IT9
— Heat Central (@HeatCulture13) April 18, 2026
«Μαϊάμι! Θεωρώ ότι το Λος Άντζελες είναι πολύ επιφανειακή πόλη και δεν μου αρέσει», ήταν η ατάκα του που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Αντετοκούνμπο, πάντως, μάλλον κατάλαβε τον ντόρο που επρόκειτο να δημιουργηθεί και φρόντισε να ρίξει τους τόνους μιλώντας για την πίεση και τις φήμες περί ανταλλαγής του.
«Φέτος, κάθε μέρα που σκρολάρω τα μέσα ή ανοίγω την τηλεόραση, είναι όλο Γιάννης, Γιάννης, Γιάννης… Συνεχώς έλεγα ‘παιδιά, είμαι εδώ, δεν φεύγω πουθενά.’ Και μου έλεγαν ‘Γιάννη, θα πας στους Νικς;’ Δύο εβδομάδες αργότερα τους έλεγα ‘είμαι κλειδωμένος εδώ, απλά τραυματίστηκα, αλλά επιστρέφω.’ Μετά ‘Γιάννη, θα πας στο Μαϊάμι;’ Δεν άκουγαν όσα έλεγα. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, ίσως να είχα βγει πιο νωρίς και να έλεγα ‘αυτό τελειώνει σήμερα. Κοιτάξτε με στα μάτια, μένω στο Μιλγουόκι.’», σημείωσε ο Greek Freak.
- Αντετοκούνμπο: «Προτιμώ το Μαϊάμι από το Λος Άντζελες»
