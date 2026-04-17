Μαρίν: «Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους εαυτούς μας»

Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 της Ράγιο, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League. Ο Ρασβάν Μαρίν στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι τόνισε πως άπαντες θα πρέπει να είναι περήφανοι για την πορεία της Ένωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρίν στον ΑΝΤ1:

«Φυσικά και είμαστε απογοητευμένοι που δεν προκριθήκαμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους εαυτούς μας και για την προσπάθεια που κάναμε.

Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι κατά την απόψη μου, δυστυχώς δεχθήκαμε ένα γκολ που δεν μας έδωσε το δικαίωμα να πάρουμε την πρόκριση, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να σκεφτούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό αγώνα την Κυριακή και πρέπει να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να φανούμε το ίδιο ανταγωνιστικοί απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Είναι αλήθεια ότι σήμερα δεν ήμουν στην καλύτερη φυσική κατάσταση λόγω κάποιων ενοχλήσεων που είχα στον αστράγαλο, δεν μπόρεσα να κάνω τις προπονήσεις με το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας μέσα στην εβδομάδα. Από την αρχή της χρονιάς πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι αισθάνομαι σε καλύτερη κατάσταση».