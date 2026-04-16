Μπέκερ για Τσιτσιπά: «Αναρωτιέμαι πότε θα καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει…»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Μονάχου, στην πέμπτη του αποτυχία να περάσει το εναρκτήριο παιχνίδι από τα δέκα τελευταία τουρνουά που έχει συμμετάσχει. Η ήττα του από τον Φαμπιάν Μαροζάν στο BMW Open, μάλιστα, θα ρίξει ακόμη περισσότερο τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, κατρακυλώντας στο Νο 78.

Είναι λογικό πως πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή τη ραγδαία πτώση του Τσιτσιπά και ένας από αυτούς που ασχολήθηκαν μαζί του μετά το τελευταίο αποτέλεσμα, ήταν ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Μπόρις Μπέκερ. Ο 58χρονος Γερμανός, πρώην Νο1 στον κόσμο, κάτοχος 9 Grand Slam και πρώην προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς επί μια τριετία, άσκησε έντονη κριτική στον Έλληνα πρωταθλητή μέσω του επίσημου λογαριασμού στο «X», γράφοντας χαρακτηριστικά πως ο Τσιτσιπάς χρειάζεται άμεσα μεγάλες αλλαγές, με πρώτη και καλύτερη στον εαυτό του…

Η σχετική ανάρτηση του Μπόρις Μπέκερ

Wondering when does he realise , he might have to change a few things in his professional life ? He is still young enough to turn it around , if he really wants to… https://t.co/Jmla2TEnR4 — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 15, 2026

«Αναρωτιέμαι, πότε θα συνειδητοποιήσει ότι ίσως πρέπει να αλλάξει μερικά πράγματα στην επαγγελματική του ζωή; Είναι ακόμη αρκετά νέος ώστε να το γυρίσει, αν το θέλει πραγματικά», σημείωσε ο θρυλικός Γερμανός, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση η οποία αναφέρει ότι ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στη χαμηλότερη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη μετά το 2018.