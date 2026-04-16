Άρση Βαρών: Η αποστολή της Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Στο Μπατούμι της Γεωργίας θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών από τις 19 έως τις 26 Απριλίου με την συμμετοχή πέντε αθλητών και αθλητριών από την Ελλάδα.

Την ελληνική ομάδα αποτελούν οι:

Μαρία Στρατουδάκη (53 κ.)

Κωνσταντίνος Λαμπρίδης ( 65 κ.)

Δέσποινα Πολακτσίδου ( 69 κ.)

Ιωάννης Αθανασίου ( +110 κ.)

Γεώργιος Κιρβαλίτζε κατηγ. (+110 κ.)

Τους αθλητές συνοδεύουν οι προπονητές Κώστας Παπαδόπουλος, Χρήστος Τριφύλλης και Παντελεήμων Ζουμπουλάκης, ο τεχνικός σύμβουλος Γιώργος Μαρκούλας, συνοδός είναι ο Στέλιος Γιορνταμιλάκης και Αρχηγός Αποστολής ο Πύρρος Δήμας.

Ελληνική εκπροσώπηση στην διοργάνωση θα υπάρχει και με τον ιατρό Χρήστο Τσικούρη και την διαιτήτρια Αλεξία Παπαγεωργίου.

To πρόγραμμα της Εθνικής Άρσης Βαρών στο Ευρωπαϊκό:

Μαρία Στρατουδάκη – 53κ. 19 Απριλίου 18:00

Κωνσταντίνος Λαμπρίδης – 65 κ. Β γκρουπ 20 Απριλίου 08.30

Δέσποινα Πολακτσίδου – 69 κ. Β γκρουπ 22 Απριλίου 12.00

Ιωάννης Αθανασίου +110 κ. Β γκρουπ 25 Απριλίου 12.00

Γεώργιος Κιρβαλίτζε +110 κ. Β γκρουπ 25 Απριλίου 12.00

«Θα εκπροσωπήσουν με αίσθημα ευθύνης την ελληνική άρση βαρών»

Με αφορμή τη συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεανώ Ζαγκλιβέρη δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια αποχαιρετούμε την ελληνική αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στο Μπατούμι. Οι πέντε αθλητές και αθλήτριες μας έχουν προετοιμαστεί με συνέπεια, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, εκπροσωπώντας τις αξίες και το ήθος της ελληνικής άρσης βαρών.

Η παρουσία τους σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών τους, αλλά και εφαλτήριο για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και θα μας κάνουν όλους υπερήφανους.

Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα μέλη της αποστολής, αθλητές, προπονητές και συνοδούς, με υγεία και δύναμη. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την προσπάθειά τους, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη του αθλήματος και την ανάδειξη νέων διακρίσεων για την Ελλάδα».