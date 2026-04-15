Super League: Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής των play offs

Γνωστοί έγιναν από την ΚΕΔ οι ορισμοί για τη 2η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (19/4).

Τα δύο μεγάλα ντέρμπι σε Λεωφόρο και Νέα Φιλαδέλφεια θα τα διευθύνουν Elite διαιτητές. Στο ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (21:00) διαιτητής θα είναι ο Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ.

Ο Τούρκος ρέφερι θα σφυρίξει για δεύτερη φορά αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο (27/4/25) είχε διευθύνει ξανά στα play offs το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2.

Για δεύτερη φορά θα διευθύνει παιχνίδι της Stoiximan Super League και ο Ζεσούς Χιλ Μανθάνο, ο οποίος ορίστηκε στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ (18:00). Ο Ισπανός διαιτητής ήταν στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1 τον Φεβρουάριο του 2019.

Μαζί του στην Allwyn Arena θα οι συμπατριώτες του Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκεθ, Χαβιέ Κάρλος Μαρτίνεθ Νικολάς, ενώ 4ος θα είναι ο Τσακαλίδης και στο VAR οι Πάμπλο Γκονζάλεθ Φουέρτες, Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντεθ Μαέσο.

Οι ορισμοί στους αγώνες play offs 1-4:

Κυριακή 19 Απριλίου – 18:00, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Μανθάνο

Βοηθοί: Ροντρίγκεθ, Νικόλας

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Φουέρτες

AVAR: Μαέσο

Κυριακή 19 Απριλίου – 21:00, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Μέλερ

Βοηθοί: Ουγιαρκάν, Οζκάρα

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρούπερτι

AVAR: Μάνσοτ