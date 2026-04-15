Super League: Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής των play offs
Οι ορισμοί των διαιτητών για τη 2η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League.
Γνωστοί έγιναν από την ΚΕΔ οι ορισμοί για τη 2η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (19/4).
Τα δύο μεγάλα ντέρμπι σε Λεωφόρο και Νέα Φιλαδέλφεια θα τα διευθύνουν Elite διαιτητές. Στο ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (21:00) διαιτητής θα είναι ο Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ.
Ο Τούρκος ρέφερι θα σφυρίξει για δεύτερη φορά αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο (27/4/25) είχε διευθύνει ξανά στα play offs το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2.
Για δεύτερη φορά θα διευθύνει παιχνίδι της Stoiximan Super League και ο Ζεσούς Χιλ Μανθάνο, ο οποίος ορίστηκε στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ (18:00). Ο Ισπανός διαιτητής ήταν στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1 τον Φεβρουάριο του 2019.
Μαζί του στην Allwyn Arena θα οι συμπατριώτες του Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκεθ, Χαβιέ Κάρλος Μαρτίνεθ Νικολάς, ενώ 4ος θα είναι ο Τσακαλίδης και στο VAR οι Πάμπλο Γκονζάλεθ Φουέρτες, Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντεθ Μαέσο.
Οι ορισμοί στους αγώνες play offs 1-4:
Κυριακή 19 Απριλίου – 18:00, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Μανθάνο
Βοηθοί: Ροντρίγκεθ, Νικόλας
4ος: Τσακαλίδης
VAR: Φουέρτες
AVAR: Μαέσο
Κυριακή 19 Απριλίου – 21:00, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Μέλερ
Βοηθοί: Ουγιαρκάν, Οζκάρα
4ος: Βεργέτης
VAR: Ρούπερτι
AVAR: Μάνσοτ
