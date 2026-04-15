Πανιώνιος – Ολυμπιακός 13-22: Το 21Χ21 με Ζαλάνκι οι Πειραιώτες
Με 4 γκολ του Ζαλάνκι και από 3 των Κάκαρη, Νικολαΐδη και Παπαναστασίου, ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα με με 22-13 τον Πανιώνιο εκτός έδρας και πέτυχε την 21η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Α1 πόλο.
Μετά από δύο εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού επέστρεψε νικηφόρα στη «μάχη» του πρωταθλήματος.
Οι «ερυθρόλευκοι» του Ελβις Φάτοβιτς νίκησαν εύκολα με 22-13 τον Πανιώνιο εκτός έδρας, στην Νέα Σμύρνη, στο εξ’ αναβολής ματς της 6ης αγωνιστικής της Β’ φάσης της Water Polo League. Υπενθυμίζεται, ότι ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στο φετινό πρωτάθλημα, μετρώντας 21 νίκες σε ισάριθμα ματς.
Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με 5-3 προβάδισμα, σκοράροντας το πέμπτο του γκολ, με τον Κάκαρη (0:42). Στη δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν «γκάζι» και ξέφυγαν με +6, φτάνοντας στο 11-5, με σκόρερ τον Ζαλάνκι (0:35), ο οποίος διαμόρφωσε (0:03) και το 12-6 του πρώτου ημιχρόνου.
Στα μέσα (3:57) του τρίτου οκτάλεπτου, ο Ανγκιαλ έδωσε «αέρα» επτά τερμάτων (7-14). Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 14-9, με τον Νικολαΐδη (0:40) να διαμορφώνει το 16-9 της τρίτης περιόδου. Στο τέταρτο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +9 (12-21), με γκολ του Παπαναστασίου (2:34), με τον Λυκούδη να «γράφει» το τελικό 22-13, στον παίκτη παραπάνω (0:55).
Τα οκτάλεπτα: 3-5, 3-7, 3-3, 4-7
Πανιώνιος: Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος, Σ. Καρατζάς, Παπάκος 2, Τρασάι, Α. Μπιτσάκος 4, Τακάτα 1, Μουρίκης 1, Γούνας 2, Κουκουνάς 1, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Ο. Καρατζάς, Μότσιας 1
Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Λυκούδης 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζαλάνκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου
Η βαθμολογία στον Β1 Όμιλο της Β’ Φάσης
Ολυμπιακός 63
Παναθηναϊκός 57
Απόλλων Σμύρνης 51
Βουλιαγμένη 48
ΠΑΟΚ 36
Πανιώνιος 36
Παλαιό Φάληρο 22
Περιστέρι 21
H επόμενη αγωνιστική:
18/04, 16:30 Πανιώνιος – ΠΑΟΚ
18/04, 18:00 Παλαιό Φάληρο – Απόλλων Σμύρνης
18/04, 18:00 Βουλιαγμένη – ΓΣ Περιστερίου
18/04, 18:15 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Πανιώνιος – Ολυμπιακός 13-22: Το 21Χ21 με Ζαλάνκι οι Πειραιώτες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις