Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)

Ο Αθηναϊκός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό για τον πρώτο τελικό της Α1 μπάσκετ γυναικών με σκοπό να αποφασιστεί η πρωταθλήτρια ομάδα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Η ένταση ωστόσο δεν λείπει από τον αγώνα, αφού οι «πράσινες» αρνήθηκαν να βγουν στο παρκέ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 44-36 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο λόγος είναι ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος στους οπαδούς του οι οποίοι είχαν προμηθευτεί μεμονωμένα εισιτήρια για τον αγώνα. Ο αθλητικός δικαστής θα αποφασίσει για τη συνέχεια του αγώνα και του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, δόθηκε χρονικό περιθώριο 17 λεπτών από τους διαιτητές στον Παναθηναϊκό, προκειμένου οι Πράσινες να αποφασίσουν εάν θα επιστρέψουν στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο, με το Τριφύλλι τελικά να μην βγαίνει ποτέ για το β’ μέρος.