«Κράξιμο» του Μπάρκλεϊ στους Μπακς: «Έχουν άθλιους τύπους στα αποδυτήρια» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ είναι ένας θρύλος του NBA και ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς αναλυτές μπάσκετ, ο οποίος μάλιστα είναι διάσημος για το πόσο… δεν μασάει τα λόγια του. Ο 63χρονος πρώην πάουερ φόργουορντ και MVP του αμερικανικού πρωταθλήματος το 1993, σπανίως βάζει… φίλτρα στην κριτική του και αυτό ακριβώς έκανε για ακόμη μία φορά, μιλώντας για την κατάσταση στους Μιλγουόκι Μπακς το τελευταίο διάστημα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο 11 φορές All-Star που έχει δει τη φανέλα του με το Νο34 να αποσύρεται τόσο από τους Φιλαδέλφεια 76ερς όσο και από τους Φοίνιξ Σανς, οι Μπακς «έχουν κάποιους άθλιους τύπους στα αποδυτήρια», προσθέτοντας πως «όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια μιας ομάδας είναι ιερά», κριτικάροντας προφανώς τις πολλές διαρροές, για διαλόγους του πρώην πλέον προπονητή των «Ελαφιών», Ντοκ Ρίβερς με παίκτες του.

Chuck on the Bucks: “They’ve got some punks in that damn Milwaukee locker room. When you leak what happens in team meetings you a punk. That’s just a punk ass move in my opinion” pic.twitter.com/BZaMOZvCxq — Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) April 13, 2026

Τι είπε ο Μπάρκλεϊ για τους Μπακς

«Οι Μπακς έχουν κάποιους άθλιους τύπους στα αποδυτήρια. Γιατί ότι διαρρέεις στα ΜΜΕ όσα γίνονται σε συναντήσεις της ομάδας, είσαι άθλιος. Όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια είναι ιερά. Μπορεί να δεις τσακωμούς, μεταξύ παικτών ή μεταξύ προπονητών και παικτών, αλλά όλα αυτά δεν πρέπει ποτέ να φτάνουν στα media. Το να βγάλει κάποιος τα λόγια του Ντοκ Ρίβερς στον Τύπο θεωρώ πως ήταν μια άθλια κίνηση», ανέφερε ο «Τσακ».