«Δεν υπάρχει ικανοποίηση για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό»

Η σχέση του Παναθηναϊκού και του Τι Τζέι Σορτς δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελαν οι δύο πλευρές και ήδη τα σενάρια για την επόμενη σεζόν είναι πολλά.

Αντίστοιχα πολλά και τα δημοσιεύματα που έχουν καταπιαστεί με το εν λόγω ζήτημα κατά καιρούς, με πιο πρόσφατο αυτό της ισπανικής ιστοσελίδας «Solobasket», της οποία το ρεπορτάζ αναφέρει πως δεν υπάρχει πλήρης ικανοποίηση για το πώς έχει εξελιχθεί η προσαρμογή του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Σορτς, ο Γκραντ και η περίπτωση του Κλαρκ

Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα πάει την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω και αναφέρεται στην περίπτωση του Τζέριαν Γκραντ, του οποίου η καριέρα βρίσκεται πλέον σε πιο προχωρημένο στάδιο, με τους Πράσινους να έχουν κατά νου την ενίσχυση της περιφέρειάς τους.

Βασικός στόχος είναι ο Τζίμι Κλαρκ, σύμφωνα με το «Solobasket», που μπορεί να παίξει τόσο ως «1» όσο και ως «2», κάτι που αοέδειξε τη φετινή σεζόν με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, εκμεταλλευόμενος και τους τραυματισμούς των Λόνι Γουόκερ και Ίφε Λούντμπεργκ.

Κάπως έτσι, στον Παναθηναϊκό επανεξετάζουν την περίπτωση του Τι Τζέι Σορτς και σε συνάρτηση με την μπασκετική ηλικία του Γκραντ, αναζητούν την επόμενη λύση για τα γκαρντ, με το όνομα του Κλαρκ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη σχετική λίστα.